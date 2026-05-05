Confirmada la causa de la muerte de Nicholas Brendon, Xander en Buffy cazavampiros - ADMEDIA / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

Nicholas Brendon, quien saltó a la fama por su papel de Xander Harris en las siete temporadas de la serie de televisión Buffy, cazavampiros, falleció el pasado mes de marzo. Ahora se ha confirmado cuál fue la causa del fallecimiento del actor a los 54 años.

Brendon fue hallado muerto en el sofá de una residencia en el condado de Putnam, Indiana, el 20 de marzo. Según el informe realizado por el forense del condado, Todd Zeiner, al que ha tenido acceso TMZ, el intérprete falleció debido a una enfermedad cardiovascular causada por arteriosclerosis y hipertensión.

Se trata de un problema del corazón provocado por la acumulación de placas (grasa y otras sustancias) en las paredes de las arterias. En el caso de Brendon, presentaba una obstrucción del 90% en la arteria coronaria derecha, lo que implica que el flujo de sangre hacia el corazón estaba casi completamente bloqueado, una situación que puede derivar en un infarto o en una muerte súbita.

Como causas subyacentes, el documento indica que Brendon tenía neumonía aguda y, además, había sufrido previamente un infarto, lo que pudo haber influido en su fallecimiento. La familia de Brendon ya declaró en un comunicado el 20 de marzo que el actor estaba tomando medicación y siguiendo un tratamiento para controlar su diagnóstico y se sentía optimista sobre el futuro en el momento de su fallecimiento.

Zeiner también explicó que, el día de la muerte del intérprete, Theresa Fortier, su amiga de toda la vida y representante, llamó al 911 desde la vivienda en la que se encontraba con él, y que Brendon había tenido una tos persistente y se automedicaba con fármacos sin prescripción médica. Por otro lado, señaló que Brendon se quejaba de dolores en el pecho y que, aunque Fortier le instó a acudir al hospital, el actor -fumador desde hacía mucho tiempo y reacio a acudir al médico debido a una reciente operación de espalda- se negó.

COMPLICADA SITUACIÓN DE SALUD

El actor padecía el síndrome de la cola de caballo, lo que le llevó a someterse a varias cirugías de columna. Además, en 2023, Brendon reveló que había sufrido un infarto y que le habían diagnosticado una cardiopatía congénita.

Nacido en Los Ángeles y con un hermano gemelo que también participó en varios capítulos de Buffy, cazavampiros, otro de los papeles más célebres del actor fue el del analista técnico del FBI Kevin Lynch en Mentes criminales (2007-2014). A pesar de que Buffy fue sin duda el punto álgido de la carrera interpretativa de Brendon, el actor siguió participando puntualmente en papeles de cine y televisión hasta 2022, con títulos como Christmas Slasher o Dawn.