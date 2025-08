Confirmada la causa de la muerte de Hulk Hogan

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

Hulk Hogan murió el pasado 24 de julio a los 71 años. Ahora se ha revelado cuál ha sido la causa del fallecimiento del actor y estrella de la lucha libre.

Según informa Deadline, Hogan, cuyo verdadero nombre es Terry Bollea, falleció a causa de infarto agudo de miocardio, es decir, lo que se conoce comúnmente como ataque al corazón. Tal y como detalla el resumen del informe de la aprobación para la cremación al que ha tenido acceso el medio, la exestrella de la WWE tenía antecedentes de fibrilación auricular.

Se trata de una afección cardíaca conocida como AFib, caracterizada por un ritmo cardíaco irregular y, a menudo, acelerado. Así como antecedentes de leucemia linfocítica crónica (CLL), un tipo de cáncer en la sangre en el que la médula ósea produce exceso de linfocitos -glóbulos blancos- que después se diseminan por la sangre y otras partes del cuerpo. El fallecimiento de Hogan se produjo en Clearwater, Florida.

Según informó TMZ Sports, los médicos acudieron al domicilio del icono de la lucha libre, a primera hora de la mañana del jueves 24, respondiendo a un aviso que alertaba de que Bollea sufría un "paro cardíaco". Varios coches policía y paramédicos estaban estacionados fuera de la casa de Hogan, que salió de su domicilio en camilla y fue trasladado al hospital en una ambulancia, pero los servicios médicos no pudieron reanimarlo.

La defunción de Hogan fue confirmada minutos después por la propia WWE en un comunicado. "WWE lamenta el fallecimiento de Hulk Hogan, miembro del Salón de la Fama de la WWE. Una de las figuras más reconocibles de la cultura pop, Hogan contribuyó al reconocimiento mundial de la WWE en la década de 1980. WWE extiende sus condolencias a su familia, amigos y fans", rezaba el texto de la compañía.

WWE is saddened to learn WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away. One of pop culture’s most recognizable figures, Hogan helped WWE achieve global recognition in the 1980s. WWE extends its condolences to Hogan’s family, friends, and fans.

Cabe recordar que hace tan sólo unas semanas, la esposa de Hogan, Sky, negó los rumores de que estaba en coma, afirmando que su corazón estaba "fuerte" mientras se recuperaba de varias operaciones. La noticia de su muerte se produjo tres días después de que Fox Nation llegase a un acuerdo para transmitir los combates de lucha libre de Hogan en RAF (Real American Freestyle), liga que fundó junto a Chad Bronstein, CEO de esta, y su compañero, la también leyenda del wrestling Eric Bischoff.

"Perdimos a nuestro líder. Perdimos a un amigo. Y el mundo de la lucha libre perdió a uno de sus más grandes campeones, no solo en el ring, sino también en espíritu. Hulk Hogan creía que la lucha libre era más que entretenimiento", expresó Bronstein a través de un comunicado en X.

