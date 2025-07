Muere Hulk Hogan, leyenda de la WWE, a los 71 años

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

La leyenda de la lucha libre y actor Hulk Hogan ha muerto a los 71 años, según informa TMZ Sports.

El medio estadounidense señala que los médicos acudieron al domicilio del icono de la WWE y actor en Clearwater, Florida, a primera hora de la mañana del jueves respondiendo a un aviso que alertaba de que Hogan sufría un "paro cardíaco".

Varios coches policía y paramédicos estaban estacionados fuera de la casa de Hogan, que salió de su domicilio en camilla y fue trasladado al hospital en una ambulancia pero los servicios médicos no pudieron reanirmarlo.

El fallecimiento de Hogan fue confirmado minutos después por la propio WWE en un comunidado. "WWE lamenta el fallecimiento de Hulk Hogan, miembro del Salón de la Fama de la WWE. Una de las figuras más reconocibles de la cultura pop, Hogan contribuyó al reconocimiento mundial de la WWE en la década de 1980. WWE extiende sus condolencias a su familia, amigos y fans", reza el texto.

WWE is saddened to learn WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away.



One of pop culture’s most recognizable figures, Hogan helped WWE achieve global recognition in the 1980s.



WWE extends its condolences to Hogan’s family, friends, and fans.