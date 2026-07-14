Confirmada la causa de la muerte de la estrella infantil Blake Garrett - NEW LINE CINEMA

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Blake Garrett, estrella infantil de la televisión estadounidense que dio vida a Plug en la comedia familiar de 2006 Cómo comer gusanos fritos, murió el pasado 8 de febrero, a los 33 años. Ahora, se ha revelado la causa del repentino fallecimiento.

Según ha dado a conocer TMZ, el informe resumido de la Oficina del Médico Forense Jefe de Oklahoma indica que Garrett falleció a causa de una intoxicación aguda por fentanilo y que la causa de la muerte se ha calificado como accidental. De acuerdo con dicho informe, el actor murió en una residencia de rehabilitación en Tulsa.

Cuando el pasado mes de febrero la madre del intérprete, Carol Garrett, confirmó el fallecimiento, esta señaló que había acudido a urgencias una semana antes con fuertes dolores y que fue diagnosticado con herpes zóster. Ya entonces, expresó el temor de que su hijo se hubiese automedicado tras años de abstinencia.

CARRERA DE BLAKE GARRETT, ESTRELLA INFANTIL DE LA TELEVISIÓN

Garrett nació el 14 de septiembre de 1992 en Austin, Texas y comenzó su trayectoria a los ocho años participando en numerosas producciones teatrales locales, incluidos papeles principales en títulos como Aladino y su lámpara mágica y Peanuts: Un homenaje a Charlie Brown, además de apariciones en El Mago Oz, Annie o Grease. A los diez años se unió a la gira de El mundo colorido de Barney, donde interpretó a Mike entre 2003 y 2004.

Su papel más reconocido llegó en 2006 con la cinta de Bob Dolman Cómo comer gusanos fritos. La película, basada en el libro homónimo de Thomas Rockwell, sigue la historia de un niño que, en su primer día de colegio, acepta el desafío de comerse diez lombrices sin vomitar. Junto a Garrett, que daba vida al compinche del matón escolar, formaban parte del reparto Luke Benward, Hallie Eisenberg y Adam Hicks, entre otros.