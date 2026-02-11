Muere Blake Garrett, estrella infantil de la televisión, a los 33 años

Blake Garrett, estrella infantil, muere a los 33 años - NEW LINE CINEMA

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Blake Garrett, estrella infantil de al televisión estadounidense conocido por su papel en la comedia familiar de 2006 Cómo comer gusanos fritos, falleció repentinamente el pasado 8 de febrero a los 33 años en Oklahoma.

Su madre, Carol Garrett, confirmó la noticia a TMZ, indicando que la familia está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa oficial de la muerte. Una semana antes de su fallecimiento, Garrett había acudido a urgencias con fuertes dolores y fue diagnosticado con herpes zóster, una enfermedad viral que provoca dolorosas erupciones.

Nacido el 14 de septiembre de 1992 en Austin, Texas, Garrett descubrió su pasión por la actuación a temprana edad. Comenzó su trayectoria a los ocho años participando en numerosas producciones teatrales locales, incluidos papeles principales en títulos como A Aladino y su lámpara mágica y Peanuts: Un homenaje a Charlie Brown, además de apariciones en El Mago Oz, Annie o Grease. A los diez años se unió a la gira de El mundo colorido de Barney, donde interpretó al personaje Mike entre 2003 y 2004.

Pero su papel más reconocido llegó en 2006 con la comedia infantil Cómo comer gusanos fritos, donde interpretó a Plug, el compinche del matón escolar. La película, dirigida por Bob Dolman, narraba la historia de Billy, desafiado a consumir gusanos sin vomitar, y contaba también con Luke Benward, Hallie Eisenberg y Adam Hicks como coprotagonistas.

Tras este éxito, Garrett realizó breves apariciones en proyectos como Little Flower y un episodio piloto para la serie televisiva Inconcebible , antes de alejarse de la industria del entretenimiento. Según diversas informaciones, llevaba tres años sobrio antes de su fallecimiento.