Los combates de MMA se verán en Disney+ e Ilia Topuria lo celebra: "Es un paso histórico"

Los eventos de MMA llegan a Disney+ España gracias a un acuerdo exclusivo con WOW FC - DISNEY +

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

Disney+ España y la promotora española WOW FC han anunciado un acuerdo exclusivo para incorporar los próximos eventos de artes marciales mixtas (MMA) a la plataforma de streaming. Ilia Topuria, doble campeón del mundo de UFC y socio de la promotora, ha alabado la alianza que califica como "un paso histórico" para este deporte.

"Esta alianza representa mucho más que un acuerdo de distribución", ha expresado Topuria en un comunicado. 'El Matador' ha celebrado el acuerdo, al que ha definido como "un paso histórico para las MMA en España y una oportunidad extraordinaria para que nuestros atletas puedan inspirar a millones de personas". Además, Topuria ha ensalzado la labor de Disney+ como uno de los "grandes protagonistas del crecimiento y la expansión mundial de las MMA".

Cristiano Ronaldo, también socio de WOW FC, ha subrayado el potencial de este proyecto "para llegar muy lejos". "La llegada a Disney+ es un gran paso para llevar WOW FC a otro nivel y demostrar al mundo de lo que somos capaces...", ha expresado el futbolista.

MMA EN DISNEY+ SIN CONSTE ADICIONAL PARA LOS ABONADOS

Los combates y eventos de MMA podrán verse en ESPN, el espacio que dedica Disney+ al deporte, y estarán disponibles para los usuarios del servicio de streaming sin ningún coste adicional. El objetivo de este acuerdo es impulsar el crecimiento y la visibilidad de los deportes de combate en España.

El primer evento de WOW FC que podrá verse en directo en la plataforma será WOW 34 Valencia, que se celebrará en el Roig Arena el próximo 21 de noviembre. Una vez retransmitido, los usuarios podrán acceder a él bajo demanda.

Entre los hitos más recientes de la promotora de artes marciales mixtas destaca la coronación de Sara Viéitez como primera campeona femenina de la historia de WOW FC en una velada celebrada en Sevilla. Además, en 2026, la promotora reunió a más de 14.000 espectadores en una sola velada, un reflejo del creciente interés por este deporte.