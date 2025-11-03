Coco, Triki, Epi y Blas toman Netflix en el primer y nostálgico tráiler de Sesame Street (Barrio Sésamo)

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

El 10 de noviembre desembarcará en Netflix la temporada 56 de Barrio Sésamo (Sesame Street), la primera de la icónica y longeva serie infantil creada por Jim Henson en 1969 que se estrena en la plataforma. A escasos días de su lanzamiento, el servicio de streaming ha lanzado un primer tráiler cargado de nostalgia con Epi, Blas, Coco, Elmo, Triki y el resto de entrañables personajes.

"Ya habéis llegado. Elmo está contentísimo de que estéis aquí", anuncia el rojizo personaje infantil al inicio del adelanto, mientras Big Bird juega en la calle con los niños. "Hoy es el día de las carreras de Sesame Street", añade seguidamente junto a sus amigos.

Es entonces cuando un cocinero les prepara un delicioso sándwich para coger fuerzas antes de salir a correr y se revela el que será el primer invitado de esta temporada de la serie infantil: el piloto de carreras estadounidense Bubba Wallace. "Todos los días se aprende algo nuevo", dice Triki, el monstruo de las galletas, quien acompaña al campeón de NASCAR en Sesame Street.

En ese instante, las imágenes muestran en clave de animación a Epi, Coco y el monstruo Óscar correteando y animando a los más pequeños a aprender todo tipo de cosas, como los colores, el alfabeto y a hacer amigos, al tiempo que cantan una canción con la mítica sintonía de la serie original. El adelanto finaliza con todos reunidos, dándole la bienvenida a los espectadores a Sesame Street.

Los 12 episodios de esta nueva entrega tendrán una duración de 30 minutos, la mitad que los capítulos emitidos hasta 2016, que duraban 60 minutos. Halcyon Person, cocreador junto a Ludacris (saga Fast and Furious) de la serie infantil de Netflix Karma's World, protagonizada por la hija del rapero y actor, es el guionista de esta temporada 1 de Sesame Street.