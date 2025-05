Netflix salva Barrio Sésamo

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Barrio Sésamo, el programa infantil más longevo de la historia de la televisión, continuará su emisión gracias a un acuerdo con Netflix. Los nuevos capítulos estarán disponibles en la plataforma de streaming a nivel mundial, junto a más de 90 horas de capítulos antiguos. Además, el espacio de Elmo, Triki, Epi, Blas y compañía continuarán emitiéndose simultáneamente en la televisión pública de Estados Unidos.

"Nos emociona anunciar que los nuevos episodios de Barrio Sésamo llegarán a Netflix en todo el mundo junto a capítulos antiguos", ha anunciado la cuenta oficial de Barrio Sésamo vía X. Los nuevos episodios se estrenarán el mismo día en Netflix y en PBS, la televisión pública de Estados Unidos, y PBS Kids, el bloque de programación infantil de la cadena, que cuenta con su propia plataforma digital de streaming.

"El apoyo de Netflix, PBS y la Corporación de Radiodifusión Pública constituyen una colaboración público-privada única que permite a Barrio Sésamo seguir ayudando a los niños de todo el mundo a ser más inteligentes, más fuertes y más amables", expresó la cuenta oficial de Barrio Sésamo en el comunicado.

