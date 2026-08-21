Chris Pratt busca la redención a tiros en el tráiler de la temporada 2 de La lista final - AMAZON PRIME VÍDEO

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Chris Pratt regresará a la acción como el exmarine de los SEAL James Reece en la temporada 2 de La lista final, que aterrizará en Amazon Prime Video el 21 de octubre. A modo de aperitivo, la plataforma de streaming ha lanzado un explosivo adelanto de esta nueva tanda de episodios, con su protagonista ahora convertido en fugitivo.

El adelanto arranca con Reece navegando en el mar mientras recuerda los acontecimientos que lo llevaron hasta su situación actual, la de un prófugo, y escucha voces en su cabeza que lo atormentan. "Antes de convertirse en fugitivo, James Reece hizo carrera eliminando terroristas a la fuerza. Puede que sea justo lo que necesitamos para esta pelea", dice un alto cargo del Gobierno a alguien de su confianza, mientras las imágenes revelan un atentado en curso.

Es entonces cuando entra en escena Freddy Train (Gabriel Luna), también un ex-SEAL, para ofrecerle un acuerdo a Reece. "El presidente está dispuesto a concederle el indulto total por sus crímenes. Estamos listos para devolverte tu vida", le dice a James.

EL PELIGROSO CAMINO A LA REDENCIÓN PARA REECE

Las imágenes revelan entonces a Reece de vuelta a la acción en un páramo, con un rifle de francotirador y observando a dos sospechosos, antes de mostrar la inesperada explosión de una casa. Poco después, Freddy le advierte a James de que debe tener cuidado durante su misión para perseguir a un antiguo comando iraquí, ya que detrás se esconde una conspiración geopolítica en la que están implicados un agente traidor de la CIA y un plan para llevar a cabo un asesinato.

La temporada 2 de La lista final adapta True Believer, la segunda de las cinco novelas de Jack Carr protagonizadas por James Reece. Formada por ocho vibrantes episodios, esta nueva entrega de la ficción plantea una trepidante carrera contrarreloj, cargada de tiroteos y explosiones, en la que el ex-SEAL intenta descubrir quién está realmente detrás del misterioso terrorista iraquí.

Creada por David DiGilio, esta segunda entrega de la ficción también cuenta en su reparto con Tom Hopper, Constance Wu, Dar Salim, Luke Hemsworth, Costa Ronin, Olga Kurylenko, Yul Vazquez, Martin Sensmeier, Arnold Vosloo y Shiraz Tzarfati. Pratt y DiGilio son los productores junto a Antoine Fuqua, director del episodio piloto de la serie, Carr, Kat Samick, Max Adams y Jared Shaw.