El chiste sobre sexo oral que los Emmy 2026 censuraron a John Mulaney

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MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

John Mulaney presentó en los Emmy 2026 el premio a mejor actor protagonista en una serie dramática. Durante su intervención, el humorista protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala debido a un chiste sobre sexo oral que fue censurado durante la emisión original, pero que puede verse íntegramente en YouTube.

Mulaney comenzó asegurando, con ironía, que esa categoría era "la mejor parte de la noche" y bromeó sobre la supuesta falta de representación de los hombres en televisión. "Desde que existe la televisión, los hombres han estado históricamente poco representados", dijo, provocando las carcajadas de Sterling K. Brown.

Después, elogió los años 60, cuando "un hombre" -Fonzie, el personaje de Henry Winkler en Días felices- hizo su debut, antes de presentar a los nominados, entre ellos Noah Wyle, que finalmente se llevó el premio por The Pitt.

EL CHISTE SOBRE SEXO ORAL DE MULANEY

"Algunos de los hombres de esta categoría practican el método y otros actúan de forma normal, menos molesta. Pero, sea cual sea su estilo, cuando se colocan en su sitio se saben todas sus frases", bromeó Mulaney. "¿Por qué? Porque esa misma mañana ya se habían mirado el guion. Estos hombres lo dan todo en cada toma. A menos que la cámara esté centrada en el otro actor, en cuyo caso quizá se marchen antes, pero no pasa nada", añadió el humorista, desatando las carcajadas de los presentes.

Mulaney remató la broma lanzando una pulla a DJ Khaled al recordar unas declaraciones que el músico hizo en 2014, cuando afirmó que "los hombres de verdad no practican sexo oral a sus esposas". El comentario provocó nuevas carcajadas, con Sterling K. Brown riendo de nuevo y Mark Ruffalo asintiendo con la cabeza. "Estos nominados saben que eso es una tontería. Saben que, si lo hacen primero, a menudo tienen menos presión", añadió.