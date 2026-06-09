Las certeras distopías de Black Mirror se hacen realidad en Madrid - THE BLACK MIRROR EXPERIENCE

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

The Black Mirror Experience, la primera experiencia inmersiva inspirada en el universo de The Black Mirror ha abierto sus puertas en Madrid. Tras conseguir una mención especial del Jurado en el pasado Festival de Cine de Cannes, la aventura estará disponible hasta el 9 de agosto en el Espacio Delicias.

La instalación ofrece a los asistentes la posibilidad de convertirse, física y virtualmente, en protagonistas de un nuevo capítulo la ficción distópica que ha roto esquemas desde 2011. La experiencia inmersiva, primera en inspirarse en la serie creada Charlie Brooker, promete algo distinto a un juego al uso o a una escape room.

Y es que The Black Mirror Experience está concebida como una aventura híbrida, física y digital, en la que grupos de hasta seis personas (que no deben necesariamente tener conocimientos previos de la serie, pero si tener más de 12 años), se convierten en los auténticos protagonistas adentrándose en una historia completamente nueva e independiente.

Así, The Black Mirror Experience reúne todos los elementos de la serie: un futuro cercano, una tecnología destinada a cambiar nuestras vidas (para bien) y un giro inesperado que revela cómo las decisiones que tomamos en una sociedad cada vez más dependiente de IA pueden tener grandes consecuencias.

Con 60 minutos de duración, The Black Mirror Experience "redefine los límites de la Realidad Virtual mediante la integración de nuevas tecnologías de una forma nunca vista hasta ahora", tal y como reconoció en su mención el jurado del Festival de Cannes donde fue reconocida con el Premio Especial del Jurado en la Competición Inmersiva.

Un galardón, lanzado en 2024, que pone el foco en una nueva generación de artistas internacionales que están redefiniendo la narrativa a través del arte inmersivo mediante tecnologías como la realidad virtual, la realidad mixta y otras herramientas de vanguardia.

BLACK MIRROR: FENÓMENO DE MASAS

Black Mirror, es un universo distópico que muestra "el lado oscuro de la tecnología y cómo esta afecta y puede alterar nuestra vida, a veces con consecuencias tan impredecibles como aterradoras", según la sinopsis oficial. La producción de Netflix, creada por Charlie Brooker, comenzó con el estreno de su primera temporada en 2011, su última temporada estrenada, la séptima, vio la luz en abril del año pasado.

Además, según ha confirmado el propio Brooker en una entrevista con Netflix Tudum, el pasado mes de enero, ya se está trabajando en una nueva entrega "más Black Mirror que nunca". Aún no se conoce la temática ni la fecha de estreno de la que sería la octava temporada de la serie, pero en base a los tiempos de producción y estreno habituales, se puede estimar a finales de este año o inicios del siguiente.

INFORMACIÓN PRÁCTICA DE BLACK MIRROR EXPERIENCE

- Ubicación: Espacio Delicias. Paseo de las Delicias, 61, Arganzuela, 28045. Madrid.

- Duración: 60 minutos.

- Tamaño del grupo: hasta 6 participantes.

- Edad mínima: más de 12 años.

- Entradas: madrid.theblackmirrorexperience.com

- Fecha de apertura: 4 de junio de 2026