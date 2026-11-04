La caza tendrá temporada 5: Megan Montaner, Félix Gómez y Silvia Alonso, ahora en La Gomera

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Ya ha arrancado el rodaje de la quinta temporada de La caza, la serie de Movistar Plus creada por Agustín Martínez (Dos tumbas). En la nueva entrega del thriller policiaco el equipo de agentes de la UCO encarnados por Megan Montaner (30 monedas), Félix Gómez (Las 13 rosas) y Silvia Alonso (Durante la tormenta) debe trasladarse a La Gomera para investigar un nuevo caso.

"Buscamos una inquietud que nazca de la aparente calma de un lugar donde todos se conocen y nunca parece pasar nada", adelantan Rafa Montesinos (Rapa) y Marta Font (Respira), directores de esta quinta temporada, en un comunicado en el que explican el porqué de la elección de la isla canaria.

En esta quinta temporada La Gomera se convierte así "en un mundo cerrado" en el que, apuntan los cineastas, "el mar marca los límites y la cercanía entre sus habitantes puede ser tanto refugio como amenaza". "Desde Monteperdido hasta Irati, La caza ha hecho del paisaje una parte esencial de sus historias; en La Caza. Gomera, ese vínculo toma un nuevo rumbo con la isla como protagonista", concluyen.

EL EQUIPO DE LA CAZA SE ENFRENTA A UN NUEVO CASO EN LA GOMERA

"Un incendio devastador arrasa el bosque milenario de Garajonay, en La Gomera, un fuego que no solo cambia para siempre el territorio, sino también las vidas de los habitantes del caserío de Los Roques porque, entre las cenizas del bosque quemado, aparecen tres cadáveres.

¿Murieron en el incendio o se ha utilizado el fuego para encubrir el crimen? Sara Campos (Megan Montaner), Ernesto Selva (Félix Gómez) y Gloria Mencía (Silvia Alonso), el equipo de la UCO, se trasladarán a la isla para resolver esa incógnita", reza la sinopsis oficial de la quinta temporada.

La nueva tanda de episodios, que llegará a Movistar Plus en 2027, contará con nuevas incorporaciones al reparto, que se unirán a Montaner, Gómez y Alonso, aunque sus nombres todavía no han sido confirmados.