La Casa de Papel: Este era el nombre original de Lisboa (Itziar Ituño)

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

Itziar Ituño, que encarnó a la inspectora Raquel Murillo en La Casa de Papel, ha revelado el nombre que originalmente iba a tener su personaje cuando pasó de ser la policía encargada de dar caza al Profesor y su banda a formar parte de la misma. La actriz, que en la ficción recibió alias de Lisboa, ha confesado que estuvo a punto de tener otro, el de Lima.

Ituño participó en la convención Money Heist The Hold Up Gang donde, cuando le preguntaron qué nombre habría elegido para su personaje, afirmó que fue a ella a quién se le ocurrió la opción de Lisboa.

Un alias por el que optó, aunque según sus declaraciones a Roster Con, los guionistas de La Casa de Papel "dudaban entre Lisboa y Lima". Finalmente, decidieron seleccionar el previamente escogido por la actriz.

"Bueno, una vez, en una entrevista me pidieron que escogiese la capital de un país y, elegí Lisboa. Y después, -sin saber que Raquel estaría en una tercera entrega- dije Lisboa y me pusieron ese nombre. Me lo cambiaron y me llamaron Lisboa, como yo había dicho", confesó Ituño.

"Creo que dudaban entre dos, entre Lisboa y Lima, pero al final escogieron Lisboa. Pero luego, dándole vueltas, pensé: '¡Debería haber escogido Bilbao, ya que soy de allí!'. Pero bueno, me encanta Lisboa", concluyó.

Tras el final de La Casa de Papel, que terminó con el estreno de la segunda parte de la quinta temporada hace tan solo unas semanas, Netflix ya prepara Berlín, la precuela de la serie que estará centrada en l carismático personaje de Pedro Alonso.