La Casa de Muñecas de Gabby llega al canal infantil DreamWorks España

La Casa de Muñecas de Gabby llega al canal infantil de DreamWorks España
La Casa de Muñecas de Gabby llega al canal infantil de DreamWorks España - DREAMWORKS
Cultura Ocio
Publicado: miércoles, 25 febrero 2026 19:19
Seguir en

   MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

   DreamWorks España, el canal 24 horas de dedicado al entretenimiento infantil y familiar de NBCUniversal, ha anunciado el estreno de la exitosa serie preescolar La Casa de Muñecas de Gabby. A partir del lunes 2 de marzo, la primera temporada, compuesta por 25 episodios, se emitirá diariamente de lunes a viernes en doble pase, a las 7:40 y a las 15:35 horas, mientras que los fines de semana se podrá ver a las 7:40 horas.

   Con un poco de magia, en cada entrega diaria de la serie los espectadores exploran la fantástica casa junto a Gabby y todos sus amigos gatunos.

   La producción sigue los pasos de Gabby, una niña positiva, decidida, que acepta la imperfección y que convierte los errores en oportunidades de crecimiento. A su lado siempre está Pandy Patitas, su mejor amigo listo para cualquier aventura y que siempre le ofrece un tentempié y una sonrisa. Junto con el resto de los Gabby Cats, juegan, crean manualidades, bailan y descubren cosas nuevas cada día.

   La Casa de Muñecas de Gabby invita a los niños a adentrarse en un mundo lúdico e imaginativo lleno de gatos, miniaturas y aventuras mágicas. Combinando imagen real y animación, la serie promete fomentar la creatividad, la curiosidad y el aprendizaje del público preescolar través del juego en cada episodio.

   Además de La Casa de Muñecas de Gabby, el canal ofrece series originales galardonadas como The Boss Baby: Back in Business, Trolls: ¡No pierdas el ritmo! y Kung Fu Panda: Las zarpas del destino. DreamWorks está disponible en España en Movistar Plus+, Orange TV, Digi TV, Euskaltel, R y Telecable.

Contador

Contenido patrocinado