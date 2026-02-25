La Casa de Muñecas de Gabby llega al canal infantil DreamWorks España

La Casa de Muñecas de Gabby llega al canal infantil de DreamWorks España - DREAMWORKS

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

DreamWorks España, el canal 24 horas de dedicado al entretenimiento infantil y familiar de NBCUniversal, ha anunciado el estreno de la exitosa serie preescolar La Casa de Muñecas de Gabby. A partir del lunes 2 de marzo, la primera temporada, compuesta por 25 episodios, se emitirá diariamente de lunes a viernes en doble pase, a las 7:40 y a las 15:35 horas, mientras que los fines de semana se podrá ver a las 7:40 horas.

Con un poco de magia, en cada entrega diaria de la serie los espectadores exploran la fantástica casa junto a Gabby y todos sus amigos gatunos.

La producción sigue los pasos de Gabby, una niña positiva, decidida, que acepta la imperfección y que convierte los errores en oportunidades de crecimiento. A su lado siempre está Pandy Patitas, su mejor amigo listo para cualquier aventura y que siempre le ofrece un tentempié y una sonrisa. Junto con el resto de los Gabby Cats, juegan, crean manualidades, bailan y descubren cosas nuevas cada día.

La Casa de Muñecas de Gabby invita a los niños a adentrarse en un mundo lúdico e imaginativo lleno de gatos, miniaturas y aventuras mágicas. Combinando imagen real y animación, la serie promete fomentar la creatividad, la curiosidad y el aprendizaje del público preescolar través del juego en cada episodio.

Además de La Casa de Muñecas de Gabby, el canal ofrece series originales galardonadas como The Boss Baby: Back in Business, Trolls: ¡No pierdas el ritmo! y Kung Fu Panda: Las zarpas del destino. DreamWorks está disponible en España en Movistar Plus+, Orange TV, Digi TV, Euskaltel, R y Telecable.