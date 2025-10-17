Laila Lockhart protagoniza La casa de muñecas de Gabby: "He aprendido a ser positiva ante los problemas" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 17 Oct. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Gabby y sus queridos gatitos dan el salto a la gran pantalla. Este viernes 17 de octubre llega a los cines La casa de muñecas de Gabby: La película, la esperada adaptación cinematográfica del fenómeno infantil creado por Traci Paige Johnson y Jennifer Twomey. Tras conquistar a millones de familias en todo el mundo con su mensaje de imaginación, amistad y optimismo, la encantadora niña Gabby y sus amigos felinos protagonizan una historia repleta de música, humor y emoción.

Laila Lockhart Kraner, quien desde 2021 da vida a Gabby, asegura sentirse "muy feliz" de que la serie infantil haya llegado tan lejos. "Tiene muchos mensajes maravillosos con los que los niños realmente han conectado. Es una serie muy especial porque ellos forman parte de la historia. Ver eso en la gran pantalla va a ser increíble", afirma la joven actriz en una entrevista concedida a CulturaOcio.

Lockhart confiesa que lo que más admira de su personaje es su perseverancia. "Gabby tiene esa capacidad para mantenerse positiva incluso en las situaciones difíciles. Creo que es muy importante no ver los problemas desde un solo punto de vista, sino poder mirar desde distintas perspectivas. Ella es constante y optimista, y me encanta. Es una cualidad maravillosa", dice.

Ryan Crego dirige esta adaptación cinematográfica. "Queríamos ofrecer algo perfecto para toda la familia, con aventuras emocionantes y ese toque mágico que nos hace disfrutar en el cine. Además, mis hijos son grandísimos fans de La casa de muñecas de Gabby, así que convertir su serie favorita en una película fue una oportunidad que no podía dejar pasar", reconoce el cineasta.

UNA AVENTURA FAMILIAR

En La casa de muñecas de Gabby: La película, Gabby decide irse de viaje con su abuela Gigi rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera, una excéntrica dama obsesionada con los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para volver a reunir a sus mininos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

Gloria Estefan da vida a la abuela Gigi. "Me parezco mucho a Gigi. Soy abuela y he vivido lo que ella vive con su nieta. Cuando vi el guion dije: 'Esto es todo lo que amo: música, baile, una abuela'. Me encantó", asegura la artista.

Para Estefan, la película llega en un momento perfecto. "En el cine será una fiesta: niños y adultos cantando, bailando, sintiendo juntos. Es una película alegre, con un mensaje profundo de no perder esa magia, esa inocencia que tienen los niños", concluye.