Carlitos, y el resto de los Peanuts regresan a Apple TV con la segunda temporada de Campamento Snoopy - CONTACTO

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Campamento Snoopy, la serie de animación que sigue al icónico can, su compañero Carlitos y sus amigos en un verano lleno de aventuras, regresa a Apple TV este viernes 26 de junio.

La segunda temporada de la serie musical basada en la tira cómica Peanuts, de Charles M. Schulz, inicia cuando su protagonista "Snoopy y los Beagle Scouts llegan a un entorno campestre para disfrutar de una estancia llena de diversión y naturaleza". "Junto a Carlitos, los Peanuts y otros amigos, viven un verano lleno de juegos, excursiones y pequeñas aventuras al aire libre", adelanta también su sinópsis oficial.

La búsqueda de un esquivo sapo, la construcción de imponentes castillos de arena o un acalorado debate sobre si son mejores los perritos calientes o las hamburgesas, son algunas de las aventuras que vivirán los protagonistas de Campamento Snoopy en sus nuevos capítulos.

EL UNIVERSO SNOOPY EN APPLE TV

Las series de Apple TV centradas en Snoopy y los Peanuts también incluyen Snoopy en el espacio: buscando vida en otros planetas o El Show de Snoopy. Así como nuevos especiales bajo el sello Snoopy Presenta, incluyendo programas como Son las pequeñas cosas, Carlitos; El cole de Lucy; o Para mamá (y papá), con amor.

Además, Apple TV también cuenta con dos documentales sobre los Peanuts, como ¿Quién es Carlitos? y Snoopy en el espacio: los secretos del Apolo 10. La saga también cuenta la plataforma con títulos clásicos como Ésta es la gran calabaza, Carlitos; o El día de acción de gracias de Carlitos; entre muchos otros.