¿Ha cancelado HBO The Idol?

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

HBO Max solo ha estrenado dos episodios de The Idol, pero la serie creada por Sam Levinson ya ha generado polémica. La ficción ha sido tachada de machista y superficial, lo que ha hecho circular rumores sobre su posible cancelación.

Page Six informó que la producción no tendría una segunda temporada. "Nunca hubo la intención de que fuera una serie de larga duración, siempre fue una miniserie", declaró una fuente al medio. Sin embargo, HBO se ha apresurado a desmentir las especulaciones. "Se está informando erróneamente de que se ha tomado una decisión sobre una segunda temporada de The Idol. No se ha tomado, y esperamos compartir el próximo episodio con vosotros el domingo por la noche", tuiteó la compañía.

