El canal SYFY se convertirá en SciFi a partir del 1 de octubre en España - SYFY

MADRID 1, (CulturaOcio)

A partir del 1 de octubre, el canal de entretenimiento, ciencia ficción y fantasía SYFY pasará a llamarse oficialmente SciFi en España. Este cambio de nombre viene acompañado de una imagen renovada y del anuncio de su programación de otoño, repleta de novedades cinematográficas y nuevas series.

Como antesala a esta renovación, el canal estrenará el próximo lunes 7 de septiembre la serie británica Crookhaven. La ficción basada en las novelas de J.J. Arcanjo sigue de cerca a una peculiar escuela para jóvenes delincuentes con talento, donde los alumnos son entrenados para utilizar sus habilidades con el fin de hacer el bien.

El mismo 1 de octubre, llegará a SciFi la tercera temporada de The Ark, la ficción de aventuras espaciales del aclamado productor, guionista y director Dean Devlin. El lanzamiento coincidirá con la participación del canal en la San Diego Comic-Con Málaga del 1 al 4 de octubre, un evento en el que el propio Devlin participará en actividades con la prensa y los fans para promocionar tanto esta producción como The Librarians: The Next Chapter.

El calendario de lanzamientos continuará el 19 de octubre con el debut de The Killings at Parrish Station, un tenso thriller que combina misterio, crimen y drama atmosférico. Más adelante, en noviembre, llegará la segunda temporada de The Librarians: The Next Chapter, el regreso de la franquicia de aventuras y fantasía que presenta a una nueva generación de Bibliotecarios.

SUPERPRODUCCIONES DE CINE

Más allá de las series, SciFi también ofrecerá una programación cinematográfica, incluyendo grandes títulos de ciencia ficción, fantasía y género como Dune: Parte Uno, la trilogía de El planeta de los simios, IT, Blade y Furia de titanes. La oferta se completará con SciFi Games, un espacio de producción original dedicado en exclusiva al gaming, el entretenimiento y la cultura de género.

SciFi estará disponible en Movistar Plus+, DIGI TV, Orange TV, Yoigo TV, Jazztel TV, MASMOVIL TV, Pepe TV, Simyo TV, Euskaltel, R y Telecable, entre otros.