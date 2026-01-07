Canal Historia desentraña "los secretos mejor guardados del mundo antiguo en su nueva serie documental - CANAL HISTORIA

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

Descifrando la historia, la miniserie documental de 6 episodios que promete "desvelar los secretos mejor guardados del mundo antiguo", llega a Canal Historia. La producción, que se presenta como la fusión entre la arqueología y la tecnología más avanzada, pretende ofrecer un punto de vista único abordando algunos de los grandes misterios de la Antigüedad.

La miniserie arrancará el próximo martes 13 de enero con el estreno de un doble capítulo a las 22:55 horas en el canal propiedad de AMC .

Tras lanzar sus dos primeros episodios, el canal Historia estrenará los dos siguientes capítulos de Descifrando la historia una semana después, el martes 20 de enero.la serie documental encarará su recta final con el estreno de su quinto episodio el martes 27 de enero, y finalmente pondrá fin a su emisión el próximo 3 de febrero con el estreno de su sexto capítulo.

"La producción aborda historias que transforman nuestra visión del pasado. El recorrido incluye la aparición del primer imperio de la Historia, el enigmático Manuscrito de Plata de Gerasa, la Ruta del Ámbar, la sorprendente ingeniería de Newgrange, las olvidadas minas de plata europeas y la ciudad romana sumergida de Bayas", reza la sinopsis de la miniserie documental.

La serie reúne a destacados arqueólogos, científicos e historiadores, y emplea herramientas innovadoras como Lidar, radar o imágenes en 3D. Gracias a estas tecnologías, el equipo consigue revelar nuevos datos sobre el ingenio, los rituales y los misterios de las civilizaciones antiguas.

El canal Historia es producido por AMC Networks International Southern Europe, y está disponible en está disponible en Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, MásMóvil, Avatel, R, Telecable, DIGI, Pepephone, Lowi, PTV Telecom y Cable Local. También se puede ver en Amazon Prime Video a través de AMC CHANNELS.