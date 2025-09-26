Tradición y sabiduría en Cocino con mi abuela, el nuevo programa de Canal Cocina

Abuelas y nietos, mano a mano en los fogones en Cocino con mi abuela, el nuevo programa de Canal Cocina - CANAL COCINA

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Canal Cocina apuesta de nuevo por la tradición con el estreno de su nuevo programa a partir del próximo lunes 6 de octubre a las 23:00 horas. Se trata de Cocino con mi abuela, un espacio que reúne a las abuelas que mejor cocinan del país con sus nietos para trasmitirles sus conocimientos culinarios a través de sus mejores recetas de pescado.

El programa, donde la nostalgia es un ingrediente más, pone en valor el paso del conocimiento y la pasión culinaria entre generaciones. Además, pretende fomentar el vínculo entre nietos y abuelos en torno a los fogones, permitiendo al espectador redescubrir aquellas recetas capaces de transportarles a la infancia.

Cocino con mi abuela forma parte de la campaña anual que realiza Canal Cocina llamada #NosGustaElPescado. A través de esta iniciativa el canal busca fomentar el consumo de pescado, concienciando de la importancia de este alimento y poniendo en valor la presencia del mismo como parte de una dieta equilibrada en España.

Además, la programación del canal ha estado enfocada al pescados durante la campaña. Así, el canal incluye en su programación, que ya están bajo demanda, títulos como Menús de pescado en 22 minutos, Gentes del mar o En peligro de extinción: el consumo de pescado en España. De esta manera, Canal Cocina reafirma su compromiso con la tradición y cultura gastronómica del país.