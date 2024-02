Buenas noticias para la temporada 8 de Outlander

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Starz aún no ha anunciado la fecha de estreno de la segunda parte de la temporada 7 de Outlander. Sin embargo, la serie pronto empezará el rodaje de su octava entrega, que será la última.

La cuenta oficial en Instagram de la serie ha compartido dos imágenes tomadas en Escocia, donde se llevará a cabo la grabación. En una de ellas aparecen Caitriona Balfe, quien encarna a Claire, junto a la productora ejecutiva Maril Davis. En la segunda imagen se ve a Sam Heughan, que interpreta a Jamie, tomando el sol.

"Disfrutando los momentos antes de que comience el rodaje de la temporada 8 de Outlander... ¡Sin importar el clima!", reza la publicación. Davis compartió esa misma publicación en stories de Instagram y agregó: "Lluvia, lluvia, vete... La temporada 8 está en camino".

Aunque Outlander terminará con su temporada 8, el universo de la serie se ampliará con Outlander: Blood of My Blood, serie precuela que contará la vida y las historias de amor de los padres de Jamie y Claire. En Outlander: Blood of my Blood, Jamie Roy y Harriet Slater interpretan a Brian Fraser y Ellen Mackenzie, los padres de Jamie. Jeremy Irvine y Hermoine Corfield darán vida a Henry Beauchamp y Julia Moriston, los padres de Claire. Tony Curran también se ha unido a la ficción como Lord Lovat, el abuelo de Jamie Fraser. Tanto el spin-off como la temporada 8 de Outlander contarán con 10 episodios.

Hasta sus respectivos estrenos, los fans podrán disfrutar de la segunda parte de la temporada 7. La entrega constará de 8 capítulos y se espera que los episodios lleguen a Starz en algún punto de 2024.