Buenas noticias para la nueva serie de Pokémon en Netflix

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

Tras casi tres décadas de series animación, películas y videojuegos de Pokémon, Netflix presentó el pasado mes de febrero la nueva ficción de la franquicia, bajo el título de La Conserje Pokémon. La plataforma, que emitirá la serie de animación en stop-motion, ha confirmado la fecha en la que llegarán más novedades sobre la próxima adaptación del popular videojuego.

Así lo ha dado a conocer la compañía de streaming en su cuenta de Twitter @NetflixAnime, dedicada a sus producciones de animación japonesa. De esta forma, La Conserje Pokémon forma parte de la agenda de producciones que harán acto de presencia en el próximo Anime Expo 2023, que tendrá lugar entre los días 1 y 4 de julio en Japón.

La presentación de la nueva serie está prevista para las 3:15 p.m hora local (8:15 horas en España) del sábado en que dará comienzo al evento, en la sala principal.

Pokémon Concierge comes to @animeexpo at the Netflix panel this July 1!



From Japan to the World — Netflix J-Content Presentation

Date: Saturday, July 1st

Time: 3:15 PM

Room: Main Events#AX2023 pic.twitter.com/TJAE6GbtCG