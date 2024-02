Los Bridgerton 3: Penelope y Colin discuten en el nuevo clip de la temporada 3

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de Los Bridgerton se centrará en Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton). Netflix ha lanzado un nuevo clip de la entrega, que adelanta un tenso encuentro entre los protagonistas.

En el vídeo, Penelope se despide de Colin, que intenta tener un acercamiento con ella. "¿Algo va mal, Pen? Entre nosotros, me refiero. Te escribí este verano, como hago siempre, y no respondiste. Si me vas a obligar a decirlo en alto... Te echo de menos", dice.

"Me echas de menos. Me echas de menos, pero nunca me cortejarías, ¿verdad? Te oí en el baile de mi madre la temporada pasada diciéndole a todo el mundo que nunca jamás cortejarías a Penelope Featherington", contesta ella.

"Te avergüenzas de mí. Por supuesto, tú nunca me cortejarías. Soy el hazmerreír, incluso cuando cambio mi vestuario por completo. Nunca pensé que tú, de todas las personas, podrías ser tan cruel", afirma.

Según la sinopsis oficial, en la temporada 3 Penelope tratará de olvidar a Colin y se centrará en encontrar marido. Al darse cuenta de que Penelope le ignora, Colin intentará recuperar su amistad y la ayudará a buscar esposo, pero tendrá dudas sobre si sus sentimientos hacia ella son solo de amistad.

Las dos primeras temporadas de la serie siguieron el orden de la saga literaria de Julia Quinn, pero la tercera entrega será la primera en cambiar este esquema. En lugar de centrarse en el tercer libro, Te doy mi corazón, saltará al cuarto, Seduciendo a Mr. Bridgerton, que cuenta la historia de Colin y Penelope.

Junto a Coughlan y Newton, la madre de Penelope, interpretada por Polly Walker, también tendrá un papel importante en los episodios. Además, regresarán Luke Thompson como Benedict Bridgerton, Jonathan Bailey como Anthony y Simone Ashley como Kate. Entre los nuevos fichajes están Hannah Dodd, quien reemplaza a Ruby Stokes como Francesca Bridgerton, Daniel Francis, Sam Phillips y James Phoon, que interpretan a tres nuevos caballeros de la ciudad que posiblemente compitan por la mano de Penelope.

La tercera temporada de Los Bridgerton llegará a Netflix en dos partes: la primera el 16 de mayo y la segunda el 13 de junio.