Blossoms Shanghai, la serie de Wong Kar Wai, culmina en Filmin con el estreno de su segunda entrega

La segunda y última parte de Blossoms Shanghai, la serie de Wong Kar Wai, aterriza en Filmin - FILMIN

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

El próximo martes 16 de junio llega a Filmin la segunda y última parte de Blossoms Shanghai, la serie de de Wong Kar Wai. Una ficción en la que el director, responsable de títulos como Chungking Express o My Blueberry Nights, relata el auge de un empresario en el Shanghái de los años 90.

Además de reflejar el cambio y evolución de la metrópoli china de Shanghai desde los años 60 hasta la actualidad, con esta serie el director asiático completa una singular trilogía, iniciada Deseando amar y 2046. Tres obras centradas en temas universales como el amor, la nostalgia, la soledad y el paso del tiempo.

A lo largo de sus 30 episodios, Blossoms Shanghai sigue los pasos de Ah Bao, un joven que, tras perder su fortuna familiar durante la Revolución Cultural, trata de reinventarse durante el crecimiento económico de la ciudad. El protagonista, "convertido en un empresario de éxito, deberá navegar entre oportunidades, rivalidades y relaciones sentimentales que marcarán su destino. Mientras la ciudad cambia a una velocidad vertiginosa, también lo hacen las vidas de quienes intentan encontrar su lugar en ella", adelanta la sinopsis oficial.

UNA PRODUCCIÓN MUY AMBICIOSA

Adaptación de la aclamada novela de Jin Yucheng, ganadora del Premio Mao Dun de Literatura, Blossoms Shanghai supuso además una experiencia inédita en la carrera de Wong Kar Wai, que lejos de adoptar los ritmos habituales de la producción televisiva, afrontó cada secuencia con la misma exigencia formal que le caracteriza, construyendo una serie con gran ambición visual.

"No la rodamos como una serie convencional", señalaba el director que además asegura que abordaron la cada escena de la ficción "con el rigor de una película". "Si lo piensas así, toda la serie equivale a unas quince películas", concluye el cineasta.