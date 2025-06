Tráiler de Blossoms Shanghai, la primera serie de Wong Kar Wai que ha arrasado en China

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

Blossoms Shanghai, la primera serie dirigida por el aclamado director Wong Kar Wai se estrenará en Filmin el próximo 17 de junio. Para ir calentando motores, la plataforma ha lanzado el tráiler en español en que muestra el auge de Ah Bao, un joven millonario conocido como "el gran Gatsby chino", cuya vida está marcada por la relación con tres misteriosas mujeres.

La primera mitad de la serie, compuesta de treinta capítulos en total, llegará divididos en 3 bloques de cinco nuevas entregas cada uno, que llegarán los martes 17 y 24 de junio, y el 1 de julio. Los episodios restantes se estrenarán en los próximos meses, en una fecha todavía por determinar.

"Me había imaginado nuestro reencuentro infinidad de veces", narra el protagonista, interpretado por Hu Ge, al principio del avance, de poco más de un minuto y medio. A continuación se muestra cómo Hu Ge, un joven humilde consigue amasar una gran fortuna aprovechando el desarrollo de Shanghai. "¿Has oído hablar del Empire State?. Subirlo de abajo hasta arriba lleva más de una hora, caer desde él 8,8 segundos", le explican al protagonista haciéndole ver lo fácil que es caer de la cima.

Sin embargo sus vivencias están profundamente atravesadas por la relación con tres mujeres: alguien que le ayudó en sus inicios, otra mujer humilde a la que ayudó a salir de los bajos fondos y una misteriosas persona dispuesta a ayudarle a sobrevivir en el implacable mundo de los negocios. "¿Quién quiere ayudarte de verdad y quién intenta destruirte, quién te quiere vivo y quién muerto?", le preguntan al empresario, que tendrá que replantearse todas sus relaciones.

La serie adapta la novela de Jin Yucheng Blossoms, publicada en 2013. Considerada uno de las obras contemporáneas más importantes de la lengua china, su historia refleja el cambio y evolución de la metrópoli china de Shanghai desde los años 60 hasta la actualidad. Con Blossoms Shanghai, el director asiático completa una singular trilogía, iniciada Deseando amar y 2046, centrada en el amor, la nostalgia, la soledad y el paso del tiempo.

La ficción, estrenada en China en diciembre de 2023, fue todo un éxito televisivo de masas en el país asiático. La serie lideró en audiencias y generó debate en las redes sociales. De hecho, en la red social Douban, equivalente a IMDB en el país asiático, la serie alcanzó una puntuación de 8,5 sobre 10, inusualmente alta para una serie china.

"La serie comienza el 19 de diciembre de 1990, cuando abre la Bolsa de Shanghái, marcando el inicio de un boom económico sin precedentes. En este contexto de oportunidades y riesgos, Ah Bao aprovecha el auge para construir su fortuna, enfrentándose a desafíos, traiciones y rivalidades en un entorno donde la riqueza puede surgir y desaparecer de la noche a la mañana.

A lo largo de 30 episodios, la historia sigue a Ah Bao en su camino de autoinvención, mostrando sus relaciones con tres mujeres clave, quienes representan los grandes ideales de su vida: el amor, la aventura, el honor y la inocencia. Estas mujeres y sus historias personales se entrelazan con la de Ah Bao, reflejando las transformaciones de la ciudad y de sus habitantes", reza la sinopsis oficial.

Dirigida por Kar Wai, responsable de filmes como Happy Together, 2046 o Deseando amar, Blossoms Shanghai está protagonizada por Hu Ge (El lago del ganso salvaje), conocido como "el Gregory Peck de China", acompañado de actrices como Ma Yili (Cold War), Yan Tang (See You Again) y Xin Zhilei (The Rescue, equipo de rescate).