Blood Origin, la precuela de The Witcher, ya tiene protagonista

MADRID, 25 Ene. (CulturaOcio) -

'The Witcher: Blood Origin', la precuela de la exitosa serie protagonizada por Henry Cavill en Netflix, ya tiene a su propia guerrera de élite. La actriz Jodie Turner-Smith ('Queen y Slim') será la protagonista, una poderosa guardiana que, además, posee una voz única.

La actriz de 'The Last Ship' y 'Nightflyers' interpretará a Éile, una guerrera de élite que posee la voz de una diosa. La protagonista abandonó su clan y su lugar como guardiana de la reina para perseguir su sueño de convertirse en juglaresa.

Sin embargo, en el Continente comienzan a suceder cosas que le obligan a volver a empuñar la espada y a enfrentarse a su destino. Según Netflix, se trata de una "búsqueda de venganza y redención".

Actriz británica, Turner-Smith es también conocida por la serie 'Jett'. 'Blood Origin' se ambienta 1.200 años antes de la historia de Geralt de Rivia. Una historia que parece enterrada en el tiempo, tras un cataclismo conocido como la Conjunción de las Esferas, cuando los mundos de los humanos, los monstruos y los elfos se convirtieron en uno.

Aunque la Conjunción de las Esferas es nombrada en la serie original y en las novelas de Sapkowski, lo que va a verse en 'Blood Origin' va creación directa para Netflix, incluidos sus protagonistas. Habrá que ver cómo se enlazará este spin-off con 'The Witcher' y 'Nightmare of the Wolf', un largometraje de animación japonesa que próximamente también llegará a la plataforma.