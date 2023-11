Black Friday: Movistar Plus+ gratis y en abierto durante 7 días

Movistar Plus+ gratis y abierto para todos durante 7 días

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Movistar Plus+ abre todos sus contenidos durante siete días sin necesidad de introducir datos de pago. La plataforma, disponible para clientes de cualquier operador, incluye un estreno de cine al día, series originales e internacionales, eventos deportivos en directo y programas como La Resistencia.

Todo el que se registre en la página de Movistar Plus+ con su correo electrónico entre el 23 y el 29 de noviembre podrá disfrutar de los contenidos de la plataforma durante siete días completos, que empiezan a contar desde que el usuario se apunta. No es necesario introducir ningún dato de pago y tampoco hay ningún compromiso posterior.

La programación deportiva está disponible para su consulta en el calendario de la web de Movistar Plus+ con un mes de antelación. La plataforma apuesta por el fútbol ofreciendo cada jornada un partido de la Champions, el 29 de noviembre será el del Real Madrid contra el Nápoles; un partido de LaLiga EA Sports, el 25 de noviembre será el del Atlético de Madrid contra el Mallorca; y los dos mejores partidos de la Liga Hypermotion.

Para los amantes del baloncesto, cada día hay dos partidos de La Liga Endesa, el 26 de noviembre serán el del Real Madrid contra Morabanc Andorra y el del Dreamland Gran Canaria contra el Lenovo Tenerife; y dos partidos de Euroliga, el día 23 el del Real Madrid y Alba Berlín y el 24 el Baskonia y Mónaco. Además, cada semana Movistar Plus+ emite los tres partidos destacados de la NBA.

En otros deportes, la plataforma incluye el mejor partido de cada jornada en los grandes eventos de tenis (del 24 al 26 de noviembre serán las semifinales y final de la Copa Davis), golf, rugby o pádel, además de dos partidos de NFL.

Por otro lado, los registrados entre el 23 y el 29 de noviembre podrán disfrutar de los títulos destacados del mes como: Super Mario Bros.: la película, la serie completa de La Mesías, el 'true crime' de Carles Porta, Luz en la oscuridad; la recién llegada El otro lado, serie creada y protagonizada por Berto Romero, o el documental Air Cocaine.

Además, la plataforma cuenta con una película de estreno cada día y grandes títulos de 2023 como As Bestas, Jurassic World: Dominion, Como Dios manda o Los Fabelman. En cuanto a series, destacan originales como Antidisturbios, Poquita fe, La unidad o Rapa, y ficciones internacionales de la talla de Billions, The Good Fight, Happy Valley o Yellowjackets, entre otras.

Movistar Plus+ también cuenta con series de no ficción como Bosé Renacido, Locomía o Supergarcía, y documentales como Bisbal, Joaquín Sabina. Sintiéndolo mucho y Oppenheimer: El dilema de la bomba atómica. A esto se suman producciones de naturaleza de BBC Earth, lo mejor del género 'true crime', historia y ciencia.

Por último, los registrados para los siete días gratuitos podrán acceder a la oferta de programas de entretenimiento de la plataforma de streaming, que incluyen La Resistencia, Ilustres Ignorantes o That's My Jam. Por su lado, el contenido musical está presente en programas como El camerino, conciertos y grandes festivales. Al terminar la semana gratuita, quien lo desee puede suscribirse a Movistar Plus+ por 14 euros al mes.