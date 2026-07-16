Billie renuncia a sus poderes en el tráiler de Vuelven los Magos de Waverly Place, con Selena Gómez como directora - DISNEY

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

La magia regresa con la temporada final de Vuelven los Magos de Waverly Place, que se estrenará el 4 de agosto en Disney Channel y el 5 de agosto en Disney+. Esta entrega contará con el regreso de Selena Gomez como Alex Russo y su debut como directora en el primer episodio, reuniendo al elenco original.

El adelanto inicia con un sueño donde Alex confiesa a Billie (Janice LeAnn Brown): "Soy tu madre". Tras recordar su misteriosa desaparición, la protagonista asume la misión de "salvar a mi madre" sabiendo que "está en otra dimensión", lo que la llevará a unirse a su familia y a un padre al que no ve desde hace tiempo.

El conflicto crece cuando Billie rompe su varita temiendo dañar a los suyos: "Si mis poderes están poniendo a la gente que quiero en peligro, entonces no debería tenerlos". Su padre la reconforta afirmando que no debería "temer a tus poderes" porque forman parte de ella misma. El avance concluye con el esperado regreso de Alex y su reencuentro con Mason Greyback (Gregg Sulkin) y Harper Finkle (Jennifer Stone).

SINOPSIS Y REPARTO DE LA NUEVA TEMPORADA DE VUELVEN LOS MAGOS DE WAVERLY PLACE

"Billie, que aún no se ha recuperado de la pérdida de Alex al final de la segunda temporada, descubre que la única forma de rescatar a su madre es reunirse con su padre, al que no ve desde hacía mucho tiempo. Mientras su familia se une para encontrar a Alex, Billie se da cuenta de que combinar sus poderes es la única forma en que los Russo pueden derrotar al mal que los acecha", adelanta la sinopsis de la última temporada de la ficción que cuenta con un total de cuatro capítulos.

Junto a Brown, Vuelven los Magos de Waverly Place está protagonizada por David Henrie (Justin Russo), Alkaio Thiele (Roman Russo), Max Matenko (Milo Russo), Taylor Cora (Winter) y Mimi Gianopulos (Giada Russo). El reparto de la ficción lo completan Maria Canals-Barrera (Theresa Russo), Ramon Reed (Silas Evilini) y Tobias Jelinek (Lord Morsus), con Brandon Micheal Hall como estrella invitada interpretando a Damien Penwulf, el padre de Billie.

La serie está escrita por Jed Elinoff y Scott Thomas, quienes también ejercen como productores ejecutivos junto a Gary Marsh, Jonas Agin, Rick Williams, Gomez y David Henrie.