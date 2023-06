AXN Now estrena en España la serie policíaca australiana Bite Club

Archivo - Bite Club llega a España de la mano de AXN NOW - DANIEL ASHER SMITH/AXN NOW - Archivo

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Axn Now estrena en exclusiva en España el drama policíaco australiano Bite Club este jueves 1 de junio. La ficción reinventa uno de los géneros televisivos por excelencia con una historia de examantes que escaparon de las garras de un gran tiburón blanco y que se reúnen para cazar asesinos.

La serie da una vuelta de tuerca al género, más allá de las salas de interrogatorios y los laboratorios forenses, para dejarnos caer en las olas de las emblemáticas playas de Sídney.

"Zoe y Dan son supervivientes, detectives y examantes. Han vuelto a la vida del otro y están a punto de reabrir heridas muy profundas. Las experiencias únicas que vivieron juntos les dan ventaja a la hora de atrapar asesinos y les hace excepcionales en su trabajo", reza la sinopsis oficial de la nueva serie de AXN Now.

La ficción australiana cuenta con una temporada de ocho episodios protagonizada por Dominic Monaghan (El Señor de los Anillos), Pia Miller (Home and Away) y Damian Walshe-Howling (Blue Heelers). La ficción se estrena en AXN Now, canal de televisión por suscripción disponible en las principales plataformas de España, tales como Movistar Plus+, Vodafone TV, Euskaltel, R, TeleCable, Orange TV y Agile TV.