Atresplayer estrena Timadores, un true crime sobre los fraudes más mediáticos de la historia de España - ATRESPLAYER

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Este domingo 8 de noviembre llega a atresplayer Timadores, una serie documental sobre los casos de estafas más sorprendentes y mediáticos de la historia reciente de España. A lo largo de diez episodios de 50 minutos, este true crime analizará en profundidad los engaños y fraudes más impactantes del país, mostrando los mecanismos psicológicos y policiales que rodearon a cada uno.

José Yélamo se pone al frente del proyecto como narrador y guía. Su labor consiste en contextualizar unos relatos que combinan testimonios en primera persona, recreaciones y una cuidada narrativa. Timadores invita al espectador a experimentar el mismo proceso que las víctimas, desde la confianza inicial hasta el posterior descubrimiento del engaño.

El objetivo de la producción no es solo mostrar cómo actuaban los estafadores, sino también las profundas consecuencias personales, emocionales y económicas que dejaron tras de sí. El contenido de la docuserie abarca desde estafas sentimentales e inmobiliarias hasta fraudes financieros con criptomonedas, falsas enfermedades o impostores que engañaron a instituciones públicas.

Para reconstruir estas historias, cada capítulo cuenta con el testimonio en primera persona de los afectados. Además, se incluyen las valoraciones de agentes de policía, abogados, investigadores y psicólogos, evidenciando el grave impacto económico y emocional que sufrieron los estafados.

EL CERRAJERO DEL AMOR

La producción, que también estará disponible fuera de España a través de atresplayer internacional, arranca en su primera entrega con El cerrajero del amor. Este episodio está centrado en la figura de un embaucador que utilizaba las redes sociales para manipular simultáneamente a varias mujeres bajo una identidad falsa.

"Aurora comienza a tener sentimientos por Roy, a quien conoce por Internet. A 150 km de distancia Gloria también ha conectado con alguien por redes, aunque ninguna de ellas puede tan siquiera imaginar que se trata de la misma persona y que Roy no es lo que parece. Su simpatía y encanto hacen de Rodrigo (nombre real de Roy) el hombre ideal, pero su pasado y sus actos pronto pondrán la vida de todas estas mujeres en peligro", reza la sinopsis del primer capítulo de Timadores, una producción de Atresmedia en colaboración con Goroka, que posteriormente se emitirá en abierto en laSexta.