Así vuelve La que se avecina: Fernando Tejero adelanta "muchos cambios para Fermín" en la nueva temporada

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Este viernes 29 de mayo vuelven las aventuras y desventuras de los singulares vecinos de Mirador de Montepinar. Se estrena la duodécima temporada de 'La que se avecina' que cambia temporalmente de hogar al llegar a Amazon Prime Video cinco meses antes de su lanzamiento en abierto en Telecinco. Nuevos episodios en el que habrá personajes que vivan un importante cambio, como el de Fernando Tejero, Fermín. "Lo que va a vivir Lola en esta temporada repercutirá en mi papel", adelanta.

Fermín, el padre de Lola (Macarena Gómez), va a ser uno de los personajes que más va a notar la ausencia de Antonio Pagudo en la sitcom. El actor granadino abandonó la ficción de Mediaset para embarcarse en otros proyectos. Su baja será una de las incógnitas que los guionistas de 'La que se avecina' tendrán que despejar.

"No puedo avanzar mucho pero, evidentemente, en esta temporada no aparecerá Javier Maroto, su yerno", explica Tejero. "Esto afectará mucho a Lola y a Fermín, por ser su suegro", agrega, señalando que, justamente, el personaje de Gómez ha sido siempre el motor "de cambio" de lo que le pasa a su personaje.

Jordi Sánchez, que interpreta a Antonio Recio, uno de los personajes más veteranos de la sitcom, ha asegurado que las tramas seguirán en la línea de las anteriores temporadas, asegurando una buena ración de momentos desternillantes. "No aprenden nada", señala el actor catalán, incidiendo en ese factor como eje de unas tramas que no puede desvelar. "No puedo decir nada".

Ambos actores confían en que 'La que se avecina' triunfe tanto en su estreno en streaming como con su posterior debut en diferido en su emisión en abierto, poniendo "como antecedente el éxito" de 'El pueblo, ficción de los mismos creadores. "Algo similar va a pasar con 'Madres', la gente está preguntando cuándo va a verse en Telecinco", adelanta Tejero.