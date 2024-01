Así fueron las reuniones de Cheers, Anatomía de Grey, Ally McBeal y Los Soprano en los Emmy

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

Además de premiar lo mejor del pasado curso televisivo, la gala de la 75.ª edición de los Emmy tuvo un marcado toque nostálgico al rendir homenaje a antiguas series icónicas que han marcado el último medio siglo en la pequeña pantalla. Así, durante la ceremonia los espectadores pudieron disfrutar de emotivas y singulares reuniones que juntaron de nuevo a actores de títulos como Cheers, Ally McBeal, Anatomía de Grey o Los Soprano.

La ceremonia incluyó la reunión de Jon Cryer y Holland Taylor de Dos hombres y medio, un discurso de Arsenio Hall de The Arsenio Hall Show y otro discurso de Carol Burnett de The Carol Burnett Show. También se rindió homenaje a Twilight Zone, y la gala incluyó referencias a Taxi, Dinastía y Mad Men.

Además, hubo reuniones de actores de series como Anatomía de Grey y Colgados en Filadelfia y en la ceremonia se emitió un vídeo con fragmentos de Te quiero, Lucy, The Ellen DeGeneres Show, Los Simpson, Breaking Bad, Maude o MASH.

LOS SOPRANO

Han pasado 25 años desde el estreno de Los Soprano y, como señaló el presentador Anthony Anderson, la televisión actual no sería lo mismo sin ella. "En el momento en que Tony Soprano apareció, haciendo lo impensable, compartiendo sus sentimientos con la doctora Melfi, estaba a punto de hacerse historia en la televisión", dijo Anderson.

Además de mostrar una foto del difunto James Gandolfini, la gala reunió a Michael Imperioli, que interpretó a Christopher Moltisanti, y Lorraine Bracco, que encarnó a la doctora Melfi. "2024 marca el 25 aniversario de esta serie de la que Loraine y yo tuvimos la suerte de formar parte", dijo Imperioli. "Hablando por Michael, por mí y por todo el elenco y el equipo, fue un honor trabajar con el creador de Los Soprano, David Chase, y, por supuesto, el gran James Gandolfini", agregó Bracco.

SATURDAY NIGHT LIVE Y CHEERS

Tina Fey y Amy Poehler protagonizaron el sketch Weekend Update de Saturday Night Live y los Emmy le rindieron homenaje. Ambas presentaron el premio a mejor Programa de Variedades, Música o Especial de Comedia al estilo de Weekend Update.

Los Emmy también incluyeron una reunión de Cheers con Ted Danson, Kelsey Grammer, Rhea Perlman, John Ratzenberger y George Wendt, que subieron al escenario para presentar el premio a la mejor dirección de una serie de comedia, así como al mejor guion de una Serie de comedia.

MARTIN, ALLY MCBEAL Y TODO EN FAMILIA

Martin Lawrence, Tisha Campbell, Carl Anthony Payne II y Tichina Arnold aparecieron en una réplica del set de la comedia de los 90 Martin para presentar a los nominados a mejor actor principal en una serie de comedia. También se reunió el elenco de Ally McBeal, ya que en la ceremonia estuvieron Calista Flockhart, Greg Germann, Pete MacNicol y Gil Bellows que se marcaron un baile al ritmo de Barry White. En cuanto a la reunión de Todo en familia, la ceremonia contó con la presencia de Rob Reiner y Sally Struthers.

COMMUNITY, TE QUIERO, LUCY Y JUEGO DE TRONOS

Los fans de Community pudieron ver juntos a dos de sus actores, Joel McHale y Ken Jeong, en el escenario. Además, Donald Glover, que también participó en la ficción, estaba entre el público. Hubo también un homenaje a Te quiero, Lucy con Natasha Lyonne y Tracee Ellis Ross, que recrearon una icónica escena de la producción.

Anthony Anderson destacó las 159 nominaciones que acumuló Juego de tronos a lo largo de su emisión, y Peter Dinklage subió al escenario para entregar el Emmy a la mejor serie dramática, que fue para Succession.