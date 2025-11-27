Arranca el rodaje de Sira, la secuela de El tiempo entre costuras protagonizada por Adriana Ugarte

La continuación de Tiempo entre costuras, comienza su rodaje con Adriana Ugarte como protagonista - ATRESMEDIA

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Sira, la nueva apuesta de ficción para el prime time de Antena 3, comienza su rodaje con Adriana Ugarte como protagonista. La serie, inspirada en la novela homónima de María Dueñas, supone la ansiada continuación de El tiempo entre costuras y primero se estrenará en Atresplayer llegando posteriormente también a Netflix.

En esta nueva etapa, Sira (Adriana Ugarte) se enfrenta a un mundo en plena posguerra, donde deberá reinventarse una vez más para sobrevivir. Al termino de la Segunda Guerra Mundial, el personaje encarnado por Ugarte, deja de colaborar con el Servicio Secreto Británico y comienza una nueva vida con Marcus (Peter Vives). Pero, con la maternidad a la vuelta de la esquina y un misterio sin resolver acechándola, los planes de la protagonista cambian por completo.

El rodaje de Sira tendrá lugar en distintas localizaciones nacionales e internacionales que recrearán los escenarios históricos en los que transcurre la trama; como Madrid, Bizkaia y Marruecos. La ficción combinará de nuevo drama, romance y espionaje y mantendrá la cuidada ambientación y la calidad visual que caracterizaron a El tiempo entre costuras.

Adriana Ugarte vuelve a encarnar el papel de Sira. Además, retoman sus papeles Peter Vives como Marcus, Rubén Cortada como Ramiro Arribas, Carlos Santos como Felix Aranda, Carlos Olalla como Gonzalo Alvarado y Francesc Garrido en la piel de Claudio Vázquez.

El elenco se completa con las colaboraciones especiales de Elvira Mínguez, Darío Grandinetti y Cecilia Suárez, además de con incorporaciones internacionales como Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O'Leary, Kathleen Gati, Melina Mathews, Sharon Mann Y Sue Flack.

Sira está dirigida por Marina Seresesky y Olga Osorio y cuenta con Rubén Liñán como director de producción. Pese al comienzo de su rodaje, todavía se desconoce cuando llegará esta ficción a la pequeña pantalla.