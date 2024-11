Arcane: El cambio radical de Jayce en la temporada 2, explicado

MADRID, 21 Nov. (CulturaOcio) -

A falta de tan solo tres capítulos para su desenlace, la segunda y última temporada de Arcane ha mostrado un drástico cambio en uno de sus grandes protagonistas: Jayce. Durante mucho tiempo, Jayce ha sido un valioso aliado para Vi y también una de las grandes mentes de Piltover. Pero ahora, poseído por la ira y la rabia tras caer en lo arcano, se ha convertido en un elemento imprevisible, tal y como demostró en el sexto capítulo de la segunda temporada.

Con su incansable empeño por hacer la magia accesible a través de su tecnología Hextech, Jayce poco a poco se ganó la confianza del Consejo con sus investigaciones y descubrimientos, poniendo a la ciudad en el mapa del comercio.

En los primeros episodios de la temporada 2 de Arcane se revela que Jayce sobrevivió al asalto de Jinx contra el Consejo y salvó a Viktor (Harry Lloyd) con el Hexcore. Es más, incluso fabricó nuevas armas para los ejecutores de Piltover, pero también es cierto que el personaje ha sufrido lo indecible.

Y, tal vez, eso le haya pasado factura. Sus intentos de controlar la magia arcana han dado como resultado una especie de virus que se extiende por Piltover, corrompiendo a sus habitantes. Según Ekko y Heimerdinger, quienes especulan en el episodio 5, esto podría deberse a la exposición del Hextech y la proliferación de las runas salvajes.

Tras adentrarse en las profundidades de lo arcano, Jayce y los demás se ven atrapados por una descomunal singularidad mágica. No es hasta mucho más tarde que resurge desde el interior de la anomalía, aunque ya no parece ser él mismo, ni tampoco su martillo de batalla, que se ha visto notablmente mejorado.

Tanto es así que, después de reunirse con Salo, quien ahora anida en el interior de Viktor, en su mente solo hay un objetivo: destruir el Hextech y todo aquello o aquel que haya experimentado su magia. Y es que Jayce está convencido de que el acceso a lo arcano no es ninguna bendición, sino una maldición.

Es entonces cuando Viktor percibe que él también ha sido tocado por lo arcano. Hasta el momento, la temporada 2 de Arcane no ha explicado del todo la transformación de Jayce. Sin embargo, el episodio titulado 'El mensaje oculto dentro del patrón' ha arrojado algo más de luz al respecto.

El episodio arranca con Viktor advirtiendo, tras la muerte de Salo, que no se trata completamente de Jayce, sino que otra fuerza en su interior actúa como un conjuro sofisticado y destructivo. Heimerdinger siempre se ha mostrado cauto con lo arcano debido a lo extremadamente peligroso que resulta jugar con la magia. Es posible que aquello que esté controlando al antes llamado "hombre del progreso" busque restablecer el equilibrio de las runas.

De esta manera, al haber corrompido su mente, Jayce no alberga remordimientos al matar a quienes han entrado en contacto con el Hextech. No en vano, los percibe como engendros aterradores. De hecho, muchos fanáticos de League of Legends han barajado la posibilidad de que haya estado en uno de los lugares más terribles del juego: el Vacío.

Este lugar alberga la nada insondable en el más allá y, según su propia mitología, cualquier mortal que entre en contacto con él padece sus efectos. Así, su mente comienza a distorsionar la realidad para toda la eternidad. Ciertamente, esto explicaría la nueva apariencia y comportamiento de Jayce, aunque, de momento, toca esperar a que Netflix estrene los episodios finales de Arcane el 23 de noviembre.