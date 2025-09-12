Apple TV+ renueva Fundación por una cuarta temporada y confirma la fecha de inicio de rodaje

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

Con el capítulo final de la tercera temporada recién estrenado, Apple TV+ ha renovado por una cuarta entrega Fundación, la serie basada en la obra homónima de Isaac Asimov. El anuncio también confirma que la producción de los nuevos episodios arrancará a principios de 2026 con un salto de escala visual y manteniendo el equilibrio entre la épica espacial y el juego político que caracteriza al proyecto.

Confirmando por la propia Apple en su web, la noticia también desvela que la renovación de la serie incorpora como showrunners y productores ejecutivos a Ian Goldberg (La autopsia de Jane Doe, Fear the Walking Dead) y David Kob (The Flash), que ejerció de guionista de Fundación en el 2x07 y 3x04. El tándem creativo ha asegurado en un comunicado mantener la esencia de la serie: "Nos sentimos afortunados y honrados de tomar el testigo en la cuarta temporada. Esperamos seguir desarrollando la narración épica y emocional que definió las tres primeras temporadas de la serie".

Por su parte, Matt Cherniss, responsable de programación de Apple TV+, ha remarcado el alcance de Fundación como motor de la renovación por una cuarta temporada: "Ha sido fantástico ver que la serie se ha convertido en un fenómeno global con fans conectándose desde todos los rincones del mundo. Con cada nueva temporada, la expectación en torno a esta épica de ciencia ficción pionera no deja de crecer".

Fundación ha convertido la metáfora del "ajedrez de mil años" entre Hari Seldon y el Imperio en una epopeya serializada que combina ciencia, religión, poder y predestinación. En la cuarta temporada, la serie puede cerrar arcos fundamentales como la Fundación/Segunda Fundación, la evolución de los Cleon o la amenaza del Mulo, además de abrir líneas hacia nuevos periodos de la cronología.

La recién finalizada temporada 3 ha llevado a la Fundación a un estadio más asentado mientras el Imperio Cleónico se debilita, preparando un choque de fuerzas que culmina en un episodio final donde la dinastía imperial sufre un golpe decisivo. Este contexto servirá de base para la extensión narrativa de la T4.

Aunque Apple TV+ todavía no ha detallado dónde se rodará la nueva entrega, la serie ha cimentado su identidad visual con rodajes internacionales: la tercera entrega se grabó principalmente en Praga y las anteriores pasaron por Irlanda, Malta y varias islas de Canarias (Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera).

El universo televisivo de Fundación reúne a Jared Harris (Hari Seldon), Lee Pace (Cleon), Lou Llobell (Gaal Dornick), Laura Birn, Cassian Bilton y Terrence Mann, entre otros, con incorporaciones recientes como Cherry Jones, Troy Kotsur, Pilou Asbæk, Synn*ve Karlsen o Cody Fern.