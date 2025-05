La guerra y El Mulo en el tráiler de la temporada 3 de Fundación, que ya tiene fecha de estreno

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

Apple TV+ llevó a la pequeña pantalla la obra de Isaac Asimov con la serie Fundación. La plataforma de streaming ha anunciado que la serie, creada por David S. Goyer, regresará el próximo 11 de julio con su tercera temporada, además de mostrar las primeras imágenes y un teaser de los nuevos capítulos.

La temporada de 10 episodios se estrenará a nivel mundial con el primer capítulo el viernes 11 de julio en Apple TV+, seguido de nuevas entregas cada viernes hasta el 12 de septiembre.

"La tercera temporada continúa la épica crónica de un grupo de exiliados en su monumental viaje para salvar a la humanidad y reconstruir la civilización, en plena caída del Imperio Galáctico. Ambientada 152 años después de los eventos de la segunda temporada, La Fundación ha llegado muy lejos desde sus humildes comienzos, mientras que el Imperio de la Dinastía Cleónica se debilita. Cuando estos dos poderes galácticos forjan una complicada alianza, una amenaza para toda la galaxia aparece en la temible forma de un guerrero conocido como "La Mula", que tiene la vista puesta en gobernar el universo mediante el uso de la fuerza física, el poder militar y el control mental. Es una incógnita quién ganará, quién perderá, quién vivirá y quién morirá, mientras Hari Seldon, Gaal Dornick, los Cleons y Demerzel juegan una partida de ajedrez intergaláctico que puede ser mortal", reza la sinopsis de la entrega.

"La guerra está sobre nosotros y en el centro está El Mulo. Destruirá todo", advierte Hari en el adelanto. "Si veo algo que me gusta, lo cojo", asegura por su parte La Mula.

"Si fallamos, la humanidad está perdida para siempre. O actuamos o perdemos", dice Gaal en el teaser.

First look at #Foundation Season 3



Premieres July 11, on #AppleTV+ pic.twitter.com/CdW0CH5jpn