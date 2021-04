Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama) es Batgirl gracias a este genial fan-art

MADRID, 25 Abr. (CulturaOcio) -

La película de Batgirl en HBO Max como parte del DCEU es uno de los proyectos confirmados por Warner para los próximos años. Aunque aún no se ha revelado el reparto, los fans ya tienen a la actriz perfecta para interpretar a Bárbara Gordon, y no es otra que la protagonista de Gambito de Dama, Anya Taylor-Joy.

La joven actriz no es ajena al cine de superhéroes, ya que fue una de las protagonistas de Los Nuevos Mutantes, la última película de X-Men producida por Fox, y también protagonizó Múltiple y Glass, la reinvención hiperrealista del género obra de M. Night Shyamalan.

Gracias al éxito de Gambito de Dama, Taylor-Joy se ha convertido en la favorita de los fans para el papel de Batgirl. Y en la red ya circulan algunos espectaculares fan art que muestran cómo luciría el icónico traje, e incluso se atreven con algunas de las portadas clásicas de los cómics DC. Desde luego, el resultado es de lo más convincente.

A Batgirl film was just confirmed for HBO Max, and I can't help but think of Anya playing Babs.#AnyaTaylorJoy #TheBatman #DCEU pic.twitter.com/EAZsxc2g3h