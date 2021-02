Anya Taylor-Joy adelanta la trama de la temporada 2 Gambito de Dama

MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

Anya Taylor-Joy arrasó en 2020 con el largometraje Emma y con la serie Gambito de dama, trabajos que le han valido sendas nominaciones a los Globos de Oro. Pese a que con la producción de Netflix la intérprete compite en la categoría de miniserie, la estrella ha dejado la puerta abierta a una segunda temporada de la ficción.

"Es surrealista y maravilloso que la gente quiera una segunda temporada", dijo Taylor-Joy recientemente en una entrevista con Deadline. "Nunca lo pensamos, no hubo discusión al respecto. Dicho esto, nunca digas nunca en Hollywood", agregó. "Sería muy interesante ver cómo sería Beth como madre, ahora que está sobria y más consciente de los demonios que la acosan", afirmó.

Netflix anunció a finales de noviembre que 62 millones de suscriptores vieron Gambito de dama en los primeros 28 días desde su lanzamiento. Según Taylor-Joy, la perspectiva que ofrece la serie es uno de los puntos fuertes responsables de su éxito.

"Hay algo que decir de un personaje cuyo mayor enemigo es ella misma. Ahora todos estamos en casa y encerrados; probablemente nos estemos enfrentando mucho más a nosotros mismos de lo que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a distraernos. Cuando estás encerrado en tu casa, solo hay una cierta cantidad de espacio para huir de ti mismo. Eso es algo a lo que la gente estaba un poco más abierta", señala la actriz.

Además, Anya Taylor-Joy destaca que la serie "manda un mensaje maravilloso". Y ese no es otro, afirma que "incluso si eres brillante, necesitas ayuda. Trabajamos mejor con apoyo y creo que Beth acaba encontrando la belleza en el apoyo que recibe".

Además de optar al Globo de Oro por Gambito de dama, la artista también es candidata al galardón en la categoría de mejor actriz en una película de comedia o musical por Emma. Próximamente aparecerá en Last Night in Soho, The Northman, Furiosa y Laughter in the Dark. También participará en la próxima cinta de David O. Russell, aún sin título.