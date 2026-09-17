Antonio de la Torre, un burgués arruinado en el tráiler de Grande de España, nueva serie de Netflix - NETFLIX

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Grande de España, serie protagonizada por Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez que llega a Netflix el próximo 23 de octubre. En la ficción, ambos luchan por mantener las apariencias ante el otro sin saber que, en verdad, ninguno es quien dice ser.

Compuesta por seis episodios, la serie sigue a Don Leandro (De la Torre), un marqués de la España más castiza que lucha por esconder que, en realidad, está arruinado. "Si quiero ser Grande de España, no puedo dar esta imagen", proclama en el avance mientras limpia su decadente palacete familiar, que decide vender para intentar recuperar algo de su fortuna.

La ocasión perfecta parece presentarse cuando la adinerada empresaria Sofía Carrington (Jiménez) se interesa por la propiedad. Pero, a medida que avanzan las negociaciones, a la par que las seducciones, queda claro que ambos esconden más de un secreto. Y es que el personaje de Jiménez, nada más despedirse de él, se sube al transporte público de vuelta a su verdadera vida, pues, lejos de la vida de lujos que aparenta tener, la realidad es que trabaja en una tintorería.

GRANDE DE ESPAÑA LLEGA A NETFLIX EL 23 DE OCTUBRE

La serie está capitaneada por Álvaro Fernández-Armero (Ocho apellidos marroquís) y Juan Cavestany (Vota Juan) como directores y guionistas, quienes ya han trabajado juntos en series como Vergüenza y Sentimos las molestias. Ambos ejercen como productores ejecutivos junto a Alicia Yubero.

Completan el reparto de Grande de España Enric Benavent (Mi cielo tu infierno), Fernando Andina (Sueños de libertad), Teresa Rabal (Por cien millones), Mercedes Sampietro (Mi amiga Eva) y Celia de Molina (Cochinas), entre otros.