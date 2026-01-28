Antonio Banderas protagonizará un thriller sobrenatural junto a Susan Sarandon, Rosario Dawson y Scott Eastwood

Antonio Banderas durante el estreno del musical 'Godspell' en el Teatro Pavón, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España).- Raúl Terrel - Europa Press

Antonio Banderas se ha unido al reparto de Unmerciful Good Fortune, un thriller sobrenatural dirigido por Tirsa Hackshaw que ya contaba en su elenco con Rosario Dawson, Scott Eastwood y Susan Sarandon, actriz que será reconocida con el Goya Internacional en la próxima edición de los premios de la Academia de Cine española.

La cinta, que se encuentra actualmente en preproducción, está basada en la obra teatral homónima de Edwin Sánchez. La historia sigue a Maritza Cruz, una prestigiosa abogada de famosos que se ve envuelta en el mediático caso de una joven acusada de múltiples asesinatos pero que afirma tener poderes psíquicos y cometerlos para evitar destinos peores.

Según revela Deadline, Antonio Banderas encarnará a Pito Cruz; Eastwood, a Paul Leslie; Sarandon, a la doctora Irene Charles y Dawson será Maritza.

"Hemos estado bromeando durante la preproducción diciendo que es una línea asesina [en inglés, 'murderers' row' que fue como se llamó a la formidable alineación de los Yankees de Nueva York de 1927]; el talento que se une a esta película es asombroso", ha señalado Hackshaw en declaraciones al medio estadounidense. "Es el elenco perfecto para contar esta historia oscuramente lírica que se sitúa en el límite entre lo psicológico y lo sobrenatural", añadió.

"Más allá del puro talento, conocer a Antonio y ver lo que ha construido en España desbloqueó el potencial de esta película de formas que no había imaginado. Estamos encantados de canalizar esa energía con Antonio y mostrar lo que se puede conseguir cuando se aprovecha un lugar rebosante de creatividad extraordinaria", expresó la directora.

Tom DeSanto, que ejerce de productor junto a Dawson, Corey Large, Brian Kirchoff y Jordan Wilson también se refirió al intérprete español, observando que se trata de "una leyenda viva y parte de la realeza de Hollywood". "El talento que hemos reunido para Unmerciful Good Fortune demuestra lo buena que es la historia. Al igual que Weapons y Black Phone, es un thriller sobrenatural que va a atraer al público a los cines y dará que hablar durante días", aseguró.