Can Yaman lidera la revolución en el tráiler de El Turco

MADRID, 21 Mar. (CulturaOcio) -

Can Yaman vuelve con El turco, su nueva serie. Ante su inminente estreno internacional, si bien en el caso de España todavía no se sabe cuándo aterrizará, la ficción ha lanzado un nuevo tráiler oficial. Basada en la novela homónima de Orhan Yeniaras, la ficción sigue la historia de Hasan Balaban, un soldado otomano del siglo XVII al que da vida el que fuera protagonista de Sandokan, Violeta como el mar o El hombre equivocado.

"Me llamaron traidor. Me escupieron a la cara", comienza diciendo el personaje de Yaman en el adelanto, que muestra cómo, al llegar a la pacífica población italiana de Moena, es considerado un "monstruo", al igual que la "bruja" encarnada por Greta Ferro. "Durante años nos han mandado matarnos entre nosotros. Ya no morimos por ellos. Juntos, matemos al verdadero enemigo", arenga más tarde el guerrero a una multitud de simples civiles.

Y es que, partiendo de una figura histórica real, "El turco" sigue a un soldado del Imperio Otomano que resulta herido durante la campaña para conquistar Viena en 1683 y acaba liderando una revuelta ciudadana contra los impuestos en Moena, Italia. "Ahora Moena es una estación de esquí, pero mucha gente allí sigue sintiéndose turca. Hay una semana turca, sacan banderas turcas y hay una estatua de este hombre que es celebrado como un héroe", señaló Yaman en declaraciones a Variety.

La ficción se estrena este viernes 21 de marzo en varios países como Rumanía (a través de Voyo), Rusia (a través de IVI) o Brasil (a través de Globoplay). Asimismo, aquellos residentes en Honduras podrán disfrutar de la serie en Teleonce a partir del próximo 23 de marzo, mientras que en Italia podrán hacerlo desde el Canale 5 de Mediaset desde el 27 del mismo mes.

En Turquía tendrán que esperar hasta el 2 de abril para ver la ficción y en España todavía no se ha anunciado siquiera una fecha de estreno.