Archivo - Amistades y secretos en el tráiler de Toda la verdad de mis mentiras, serie basada en la novela de Elísabet Benavent - NETFLIX - Archivo

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Tras Valeria y Un cuento perfecto, llega a Netflix Toda la verdad de mis mentiras, tercera adaptación en formato serie de una novela de Elísabet Benavent que aterriza el 28 de agosto en la plataforma. Y de cara al estreno, el servicio de streaming ha lanzado el tráiler de la miniserie, que contará con cinco episodios, centrada en un grupo de amigos que emprenden un viaje por carretera para celebrar una despedida de soltera.

"¿La hemos cagado organizando la despedida de Blanca?", pregunta Coco (Itziar Manero) al inicio del adelanto en una conversación telefónica con Aroa (Lucía de la Fuente). Ambas son amigas de Blanca (Clara Sans), la prometida. Todo apuntaba a que el viaje en caravana sería la despedida de soltera perfecta, hasta que las dudas comienzan a aparecer entre las amigas. "¿Crees que queda algo entre Aroa y Marín?", pregunta de nuevo Coco durante el viaje.

Tras un pinchazo, el grupo acampa en un lugar inusual como solución de emergencia. "No es el camping que teníamos pensado", reconocen antes de que todo se complique aún más cuando Aroa confiesa que ha "llamado a Gus" y además le ha dicho que "venga con Marín". El avance termina con la imagen de una pareja que deja en el aire una última e intrigante pregunta: "Dime, ¿de quién estás enamorado?".

UNA DESPEDIDA DE SOLTERA CONVERTIDA EN "UNA BOMBA DE RELOJERÍA"

"Toda la verdad de mis mentiras relata la historia de Coco (Manero) y Marín (Daniel Ibáñez), dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, Gus (Ricardo Gómez), Aroa (De la Fuente) y Loren (Brays Efe) están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca (Sans). Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos", adelanta la sinopsis de la miniserie.

La ficción está dirigida por María Togores (Perdiendo el juicio) junto a Marina Pérez (El Tour de los populares), quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena (Valeria). La comedia producida por César Benítez, cuenta con Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos.