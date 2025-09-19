Amazon renueva Éramos mentirosos por una segunda temporada

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

La primera temporada de Éramos mentirosos, el thriller creado por Julie Plec (Crónicas vampíricas) y Carina Adly MacKenzie (Los originales) se estrenó en Prime Video el pasado 18 de junio. Tres meses después, la plataforma ha confirmado que la serie basada en la popular novela de E. Lockhart tendrá una segunda tanda de episodios.

Los nuevos episodios se basarán en la precuela publicada en 2022 titulada Family of Liars: The Prequel to We Were Liars. "La respuesta de los fans ha sido muy especial. Todavía quedan muchos secretos enterrados en la Isla Beechwood y estamos deseando desenterrarlos", afirman Plec y MacKenzie.

Por su parte, la autora de los libros ha añadido que la nueva temporada tendrá "muchas sorpresas", lo que indica que quizás ahonden en diversas tramas más allá del material original. "Era obvio que teníamos que profundizar en el emocionante mundo de las novelas de E. Lockhart con una segunda temporada de Éramos mentirosos" señala Laura Lancaster, Head of Co-Production and Ongoing Series en Amazon MGM Studios.

Amazon MGM Studios has renewed We Were Liars for a second season.



The hit mystery thriller based on E. Lockhart’s best-selling novels will return on @PrimeVideo. pic.twitter.com/kENflilBjB — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) September 17, 2025

La primera temporada de Éramos mentirosos sigue a "Cadence Sinclair Eastman y su estrecho círculo apodado 'los Mentirosos', durante sus escapadas de verano en la isla privada de Nueva Inglaterra de su abuelo. Los Sinclair son parte de la élite de Estados Unidos, conocidos por su atractivo físico, fortuna familiar y envidiable unión. Pero después de que un misterioso accidente cambie la vida de Cadence para siempre, todos, incluidos sus queridos Mentirosos, parecen tener algo que ocultar", reza la sinopsis oficial.

El reparto de la serie incluye a Emily Alyn (Gossip Girl) como Cadence Sinclair Eastman, Shubham Maheshwari (Haven Dust) como Gat Patil, Esther McGregor (Babygirl) como Mirren Sinclair Sheffield, y Joseph Zada (Invisible Boys) como Johnny Sinclair Dennis. Completan el reparto Caitlin Fitzgerald (Succession) como Penny Sinclair, Mamie Gummer (True Detective) como Carrie Sinclair, Candice King (Crónicas Vampíricas) como Bess Sinclair, Rahul Kohli (La caída de la Casa Usher) como Ed Patil, y David Morse (La milla verde) como Harris Sinclair.

Las creadoras Plec y MacKenzie también forman parte de la producción ejecutiva junto a Emily Cummins (Vampire Academy) para My So-Called Company, Brett Matthews (Legacies), Pascal Verschooris (Crónicas vampíricas) y la autora de la novela E. Lockhart. Universal Television, división de Universal Studio Group, y Amazon MGM Studios están detrás del proyecto.