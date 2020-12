Ali Larter responde a las acusaciones de racismo de su compañero de Héroes Leonard Roberts: "Lo siento de verdad"

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

La actriz Ali Larter ha respondido a las acusaciones de racismo por parte de Leonard Roberts, su compañero de reparto en la serie de ciencia ficción Héroes. El actor aseguró que Larter lo maltrató en la primera temporada, lo que llevó a su salida de la serie. El intérprete cree que el hecho de que es negro tuvo que ver con esa decisión. Tras esta revelación, la estrella ha lanzado un comunicado pidiendo perdón.

"Me entristece profundamente escuchar la experiencia de Leonard Roberts en Héroes y me rompe el corazón leer su percepción de nuestra relación, que no coincide en absoluto con mi recuerdo ni con mi experiencia en la serie", recoge Variety.

"Respeto a Leonard como artista y lo aplaudo a él o a cualquiera que use su voz y plataforma. Realmente lamento el papel que pude haber desempeñado en su dolorosa experiencia durante ese tiempo y le deseo a él ya su familia lo mejor", añade.

Los personajes de Roberts y Larter eran marido y mujer en Héroes, una serie sobre individuos con superpoderes estrenada en 2006, por lo que los dos actores compartían escenas frecuentemente. Roberts escribió que había tratado de llevarse bien con Larter desde el principio, pero ella rechazó sus esfuerzos por establecer una relación cordial.

Según Roberts, durante una escena de sexo Larter y el director del episodio tuvieron una fuerte discusión sobre la secuencia, lo que llevó a Roberts a preguntarse "si la raza era un factor" en su trato hacia él. Posteriormente surgió un artículo en TV Guide que mencionaba que uno de los protagonistas "no puede soportar estar en la misma habitación que su compañero, y mucho menos besarse con él", lo que Roberts interpretó como una clara referencia a su relación con Larter.

En ese momento el productor ejecutivo Dennis Hammer le dijo a Roberts que esta cuestión se estaba "manejando internamente". Sin embargo, pasados unos meses, el creador Tim Kring le anunció al actor que su personaje iba a morir.