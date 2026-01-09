Alex Cross, a la caza de "un asesino que no comete errores" en el trepidante tráiler de su segunda temporada

Cross temporada 2 - PRIME VIDEO

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

Cross, el thriller policiaco protagonizado por Aldis Hodge (The Walking Dead) y Alona Tal (Entre fantasmas), regresará a Prime Video con el estreno de su segunda temporada en próximo 11 de febrero. Para ir abriendo boca, la plataforma de streaming ha lanzado el tráiler de los nuevos episodios de la ficción.

El avance, de poco más de dos minutos de duración, retoma las aventuras de Alex Cross y Kayla Craig, los intrépidos agentes que deciden embarcarse en una nueva y peligrosa misión tratando de desentrañar los misterios detrás de una repentina ola de asesinatos.

La amenaza, que en un principio persigue al multimillonario Lance Durand, escala hasta alcanzar proporciones insospechadas, desdibujando todavía más la misteriosa identidad del forajido que temina llevando al límite al protagonista: "Estoy solo contra el mundo".

"La segunda temporada lleva la serie a un capítulo más audaz y peligroso cuando el magnate multimillonario Lance Durand (Matthew Lillard) solicita protección del FBI tras recibir una amenaza de muerte, la cual lo vincula con el asesinato de un playboy multimillonario.

El detective Alex Cross y la agente del FBI Kayla Craig (Alona Tal) lideran una nueva misión conjunta para proteger a Durand y encontrar al asesino, quien deja pistas espeluznantes. Mientras tanto, John Sampson (Isaiah Mustafa), compañero y mejor amigo de Cross desde hace años, establece una conexión inesperada", reza la sinopsis de la segunda temporada de la serie.

Cross ha sido creada por el productor ejecutivo y showrunner Ben Watkins (Último aviso). Junto a Hodge y Tal, el universo de Cross se amplía con la incorporación de nuevos y destacados talentos al reparto, entre ellos Matthew Lillard (Five Nights at Freddy's 2), Jeanine Mason (Upload) y Wes Chatham (The Expanse), quienes se suman al elenco de la primera temporada: Isaiah Mustafa (Sé lo que hicisteis el último verano), Samantha Walkes (La huérfana: primer asesinato), Juanita Jennings (La liberación), Caleb Elijah (Una historia muy real), Melody Hurd (Them) y Johnny Ray Gill (Rollers).

Además de Watkins, Cross cuenta con la producción ejecutiva de Sam Ernst, Jim Dunn, J. David Shanks, Aiyana White, Craig Siebels, Owen Shiflett, James Patterson, Bill Robinson y Patrick Santa. Cross es una producción de Amazon MGM Studios y Paramount Television Studios.