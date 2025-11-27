La Agencia, la comedia de Javier Gutiérrez sobre los entresijos del cine español, también se verá en Disney+

La Agencia, serie con cameos de estrellas del cine español, fija fecha de estreno en Disney+ - DISNEY+

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

La Agencia, serie que explora las entrañas del mundo del espectáculo, llegará a Disney+ gracias a un acuerdo con Mediterráneo Mediaset España Group. Los primeros siete capítulos verán la luz en la plataforma de streaming el próximo 4 de diciembre, mientras que los seis restantes se estrenarán a partir de enero.

Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo encabezan el reparto de la serie. Además, cada episodio de la ficción incluye un cameo de una estrella invitada que protagoniza una trama autoconclusiva interpretándose a sí misma. Estos intérpretes son Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo, Sílvia Abril y Ernesto Sevilla.

La Agencia promete "una mirada vibrante y emocionante al mundo del espectáculo desde la perspectiva de quienes trabajan en su trastienda: los representantes artísticos". Completan el reparto Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo.

La Agencia es una adaptación de la serie francesa Call My Agent!, ganadora del Emmy Internacional a mejor comedia en 2021. La ficción española transcurre en la agencia de representación Rebecca Talent, donde cuatro agentes, junto a sus asistentes y los artistas que por allí desfilan cada día, conforman un universo único, competitivo y lleno de tensiones, pero difícil de compaginar con sus complicadas circunstancias personales y familiares.

La ficción toma como punto de partida a Gabi y Andrea, que llevan varios años casados. Pero en un momento de debilidad de ambos ocurre algo que hace saltar por los aires el matrimonio. Con la relación en paréntesis, o quizá rota, Gabi tendrá que aprender a vivir sin ella e intentar reinventarse. La aparición de Valeria (Marta Hazas), agente de la competencia y amiga de juventud de Gabi, solo complica las cosas.