Otra predicción de Los Simpson se cumple 28 años después

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos o la compra de 20th Century Fox por Disney son algunas de las predicciones que ha acertado Los Simpsons a lo largo de sus 35 temporadas. La serie de animación lo ha vuelto a hacer, y es que la ficción ya mostró hace años un momento musical que ahora se ha hecho realidad.

El grupo de hip-hop Cypress Hill actuó con la Orquesta Sinfónica de Londres el 10 de julio. En el episodio 24 de la temporada 7, Homer se sorprende al ver que sus gustos musicales no convencen a sus hijos y sus amigos.

El protagonista intenta impresionar a los niños yendo al festival de música Hullabalooza, en el que actúan grupos como Cypress Hill y The Smashing Pumpkins. Cypress Hill termina contratando a la Orquesta Sinfónica de Londres, que originalmente iba a acompañar a Peter Frampton en su actuación, después de un error debido a su llegada en el último minuto.

