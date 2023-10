Una actriz de Los Bridgerton denuncia desamparo tras sufrir brotes psicóticos: "Nadie de Netflix me ha llamado"

Una actriz de Los Bridgerton denuncia desamparo tras sufrir brotes psicóticos: "Nadie de Netflix me ha llamado" - NETFLIX

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Ruby Barker interpretó a Marina Thompson en Los Bridgerton. La actriz, que apareció por última vez en el cuarto episodio de la segunda temporada de la producción, ha revelado que sufrió brotes psicóticos a raíz de su participación en la ficción, denunciando el trato que recibió por parte de Netflix y la productora Shondaland.

Durante una aparición en The LOAF Podcast, la intérprete ha relatado su experiencia. "Me estaba deteriorando. Era algo realmente aterrador para mí porque mi personaje estaba muy alienado, muy excluido, solo, en unas horribles circunstancias", señaló, afirmando que sufrió su primer brote una semana después de que el elenco terminara de filmar la primera temporada.

Tras este capítulo, la joven fue ingresada en un centro médico donde estuvo ingresada aproximadamente un año. Y, cuando salió, la serie estaba a punto de estrenarse pero nadie se preocupó durante todo ese tiempo de su estado.

"Ni una sola persona de Netflix, ni una sola persona de Shondaland, desde que tuve dos brotes psicóticos por esa serie, se ha puesto en contacto conmigo o me ha enviado un correo electrónico para preguntarme si estoy bien o si me vendría bien algún tipo de cuidado o apoyo. Nadie", lamentó.

Cuando salió del hospital, Barker expuso que sus seguidores en Instagram estaban creciendo y que tenía muchos compromisos laborales vinculados a Los Bridgerton. "Mi vida cambió drásticamente de la noche a la mañana y, sin embargo, todavía no había apoyo y todavía no ha habido ningún apoyo. Entonces, estaba intentando con todas mis fuerzas actuar como si esto estuviera bien. Esto está bien. Estoy bien. Puedo trabajar. No es un problema", dijo.

En su aparición en el podcast, Barker también relató la presión que sentía al fingir que se encontraba bien para continuar con su carrera al abrigo del éxito global de Los Bridgerton, una de las series más vistas de la historia de Netflix. "Es casi como si tuviera una especie de arma invisible metafórica en mi cabeza para vender esta serie porque es alegre, divertida y todas esas cosas. No quiero salir ahí y cagarla, porque entonces tal vez nunca vuelva a trabajar", añadió.