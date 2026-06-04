Un actor de Cómo conocí a vuestra madre se enfrenta a cadena perpetua por intentar asesinar a su exnovia

Un actor de Cómo conocí a vuestra madre se enfrentar a la cadena perpetua por intentar asesinar a su exnovia - CBS

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Nick Pasqual, actor con una breve aparición en Cómo conocí a vuestra madre y Rebel Moon, ha sido condenado a una pena de entre 32 años de prisión y cadena perpetua por el intento de asesinato de su exnovia. Pasqual apuñaló a Allie Shehorn, maquilladora en películas como Babylon, Rebel Moon y Chicas Malas, en mayo de 2024 después de que ella hubiera solicitado una orden de alejamiento contra él tras acusarle de violencia doméstica.

Según informan medios como ABC7 y Los Angeles Times, la sentencia la dictó un tribunal de la ciudad californiana este martes 2 de junio después de que un jurado declarara culpable a Pasqual el pasado 8 de mayo de intento de asesinato, violación con uso de fuerza, entrada ilegal en una vivienda habitada con una persona presente y lesiones a una pareja o expareja en un contexto de violencia doméstica.

Los hechos se remontan al 23 de mayo de 2024. Según sostuvo la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, Pasqual irrumpió en torno a las 04:30 horas en la vivienda de Shehorn y "la apuñaló más de veinte veces" con un cuchillo. La víctima fue hospitalizada en estado crítico y el actor huyó de California. Días después, Pasqual fue detenido en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Sierra Blanca, Texas.

Antes del intento de asesinato, Shehorn había solicitado una orden de alejamiento contra Pasqual tras acusarle de violencia doméstica. De acuerdo con Los Angeles Times, la orden se aprobó, pero no está claro si Pasqual había sido notificado formalmente antes del apuñalamiento.

EL TESTIMONIO DE SHEHORN "FUE CRUCIAL PARA EL VEREDICTO"

Durante el juicio, Shehorn relató una pelea violenta previa a la ruptura con Pasqual y describió cómo ella intentó refugiarse dentro de la casa. "Cerré la puerta con llave y él empezó a hacer agujeros a base de puñetazos en esa puerta y consiguió romperla, así que corrí al baño porque pensé que allí había otra cerradura", recoge ABC7.

"Cuando estaba tirada en el suelo en un charco de mi propia sangre, recuerdo que me pregunté si así iba a terminar mi vida. Estaba aterrorizada", afirmó Shehorn en la vista de sentencia antes de dirigirse a Pasqual. "Tú, en quien una vez confié, decidiste que mi vida era algo que podías arrebatarme", señaló.

El fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, subrayó en un comunicado remitido a Entertainment Weekly la importancia del testimonio de Shehorn para lograr la condena. "Su testimonio en el juicio fue crucial para obtener un veredicto de culpabilidad y que el señor Pasqual no pudiera seguir en libertad para hacer daño a nadie más. Hoy, durante la sentencia, pronunció una poderosa declaración", señaló Hochman.

"La sentencia de hoy, de entre 32 años y cadena perpetua, responsabiliza a Nick Pasqual de los horribles crímenes que cometió contra alguien que una vez le amó y confió en él", continúa el fiscal, que subraya que "Allie Shehorn sobrevivió milagrosamente y tuvo el valor de plantarse ante su agresor en el tribunal para testificar sobre la brutalidad que sufrió".

Pasqual, que tiene previsto recurrir la condena, emitió una declaración a través de sus representantes tras conocerse la sentencia. "Sigo profundamente entristecido por todo lo que rodea este caso y continúo deseando sanación y paz para todas las personas afectadas. Estoy agradecido a quienes me han apoyado durante este proceso y tengo la intención de seguir centrado en la sobriedad, la recuperación, la responsabilidad y un proceso de apelación respetuoso de cara al futuro", manifestó el actor en declaraciones a Entertainment Weekly.