Los Vengadores de Marvel unen fuerzas con el Real Madrid y los All Blacks en la nueva colección de Adidas

Los Vengadores unen fuerzas con el Real Madrid y los All Blacks de Nueva Zelanda en una colección de ropa de Adidas

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Los Vengadores de Marvel unen fuerzas con el Real Madrid CF y los All Blacks para lanzar una edición limitada de ropa de Adidas. Además, también verá la luz un cómic de Marvel creado para la ocasión, ambientado en el estadio Santiago Bernabéu y en los campos de entrenamiento del equipo nacional de rugby de Nueva Zelanda.

La trama del cómic sigue a los dos equipos mientras se enfrentan a una amenaza de otro mundo: Ultron y su ejército de robots, que llegan a través de un portal de otra dimensión después de que un satélite de ROXXON se estrelle contra la Tierra. Sin embargo, no saldrá a la venta en físico, sino que se publicará en redes sociales.

Mientras los jugadores del Real Madrid están inmersos en un intenso partido y los All Blacks entrenan sin descanso, la Tierra está a punto de enfrentarse a una amenaza letal. Un meteorito fuera de control colisiona con un nuevo satélite de ROXXON, enviando la máquina directamente hacia el césped del Bernabéu, abriendo un portal a los campos de entrenamiento de los neozelandeses. Así, ambos equipos se verán arrastrados a una realidad en la que los mundos del fútbol y del rugby se mezclan.

THOR, EL CAPITÁN DE LOS VIKINGOS

La brutal batalla contra los robots se libra dentro y fuera de los portales... hasta que llegan los Vengadores. Thor lidera un equipo en Madrid, mientras que la Capitana Marvel dirige otro en Nueva Zelanda. Los superhéroes se unen a los atletas, combinando sus poderes y habilidades deportivas para repeler el ataque.

La colección de ropa, que ya ha salido a la venta, consta de dos camisetas, una chaqueta deportiva, una sudadera con capucha, pantalones, camiseta de manga larga y pantalones cortos. Cada pieza está confeccionada en un tejido base negro estampado en blanco y amarillo, con sutiles guiños gráficos a Ultron y a Los Vengadores, y con los logotipos de Adidas y All Blacks en blanco.